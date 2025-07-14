15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama

İçişleri Bakanlığı, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde yer alan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 25 Haziran 2025'te bir genelge yayımlandığı hatırlatıldı. Söz konusu genelgede, tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Genelgede Yer Alan Açıklamalar

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde iddia edilen 'Atatürk fotoğraflarının kullanımının yasak' olduğu iddiası alçak bir iftiradır."

İçişleri Bakanlığı 'nın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede, "Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği ibaresi yer almaktadır.

'nın 2018 yılından itibaren yayımladığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin her genelgede, "Tüm etkinliklerde sadece Türk bayrağına yer verilmesine özen gösterilmesi" gerektiği ibaresi yer almaktadır. Amaç, 15 Temmuz gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin timsali olan anma gününde düzenlenen etkinliklerde siyasi partilerin değil, sadece Türk bayrağının kullanılmasıdır.



