CHP'de Manavgat'ta Disiplin Depremi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'ta yaşanan süreçle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ün kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verildiğini, soruşturmanın selameti açısından da Belediye Meclis Grubu'ndan 7 kişinin gözaltına alınması ve bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyeliklerinin askıya alındığını belirtti. Ayrıca, CHP'nin yolsuzluğa ve suça kesinlikle izin vermediğini vurguladı.

MYK Toplantısı ve Gündem Maddeleri

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiği hatırlatıldı. Yücel, CHP'nin o dönemde demokrasiden yana durduğunu ve bugün de aynı noktada olduğunu ifade etti. 15 Temmuz'da şehit olanlar rahmetle anıldı, gazilere şükranlar sunuldu.

Yargı Süreçleri ve Eleştiriler

Yücel, Bolu Kartalkaya'daki yangına ilişkin yargılamanın başladığını ve tüm sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sorularının sınav devam ederken bir sosyal medya platformu üzerinden paylaşıldığının tespit edildiğini, bu olayın üzerinde ciddiyetle durulması gerektiğini söyledi.

Disiplin Süreci ve Parti İçindeki Gelişmeler

Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül , kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Belediye Meclis Grubu'ndan 7 kişi gözaltına alındı .

. Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'in üyelikleri askıya alındı.

Siyasi Operasyon İddiaları ve Parti Tutumu

Manavgat'ta siyasi operasyon yapılmaya çalışıldığını öne süren Yücel, CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Çiçek'in Manavgat Belediye Başkan Vekili seçildiğini hatırlattı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluğa ve suça asla izin verilmediğini bir kez daha vurguladı.

Toplumsal Mutabakat ve Terörle Mücadele

Yücel, "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili toplumsal mutabakatın olmadığını, tüm siyasi partilerin temsil edilmediği ve şehit ailelerinin ile gazilerin dahil olmadığı bir sürecin başarılı olamayacağını belirtti. Sürecin şeffaf bir şekilde, geniş tabanlı katılımla ve toplumsal mutabakatla yürütülmesi gerektiğini ifade etti. CHP olarak terörün karşısında, barışın yanında olduklarını yineledi.



