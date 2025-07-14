QR Kodla 15 Temmuz Belgesellerine Anında Erişim Fırsatı!
15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı, gerçek tanıklıklara dayanan belgeseller, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından hazırlanan görsellerdeki QR kodları taranarak izlenebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Temmuz 2025 23:22, Son Güncelleme : 14 Temmuz 2025 23:43
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu vurgulandı. 15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı hazırlanan bu belgeseller, darbe girişiminin kritik anlarını ve milletin kahramanca direnişini daha iyi anlamak adına önemli kaynaklar olarak öne çıkıyor. İlgili belgesellerin QR kodları taranarak izlenebileceği belirtildi.
QR Kodlarıyla İzlenebilecek Belgeseller
- İşgal Girişiminden Dirilişe: 15 Temmuz'un Anatomisi
- Mahrem
- 15 Temmuz: "O Gece"
- Şebeke: İhanetin Kodları
- Zehirli Salkım
- Geceden Şafağa
- The Network: Uncovering Facts Behind The Attempted Coup in Turkey
- Untel We Take Control: The Story Of The Failed Coup in Turkey
- 15 Temmuz: Direnişten Dirilişe
- Büyük Millet Büyük Meclise Saldırı
- Ömer Halisdemir Belgeseli
- 15 Temmuz'da Ne Oldu?
- 15 Temmuz: Unutmadık
- Tarihi Değiştiren Gece: 15 Temmuz
- Video Kronoloji: Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi
- Türkiye'de O Gece: 15 Temmuz
- 15 Temmuz Direniş Belgeseli
- Kumpas