QR Kodla 15 Temmuz Belgesellerine Anında Erişim Fırsatı!

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve aziz milletin kararlılığı sayesinde bastırılan 15 Temmuz hain darbe girişiminin, siyasi tarihin önemli kırılma anlarından biri olduğu vurgulandı. 15 Temmuz'a dair dezenformasyonlara karşı hazırlanan bu belgeseller, darbe girişiminin kritik anlarını ve milletin kahramanca direnişini daha iyi anlamak adına önemli kaynaklar olarak öne çıkıyor. İlgili belgesellerin QR kodları taranarak izlenebileceği belirtildi.

QR Kodlarıyla İzlenebilecek Belgeseller

İşgal Girişiminden Dirilişe: 15 Temmuz'un Anatomisi

Mahrem

15 Temmuz: "O Gece"

Şebeke: İhanetin Kodları

Zehirli Salkım

Geceden Şafağa

The Network: Uncovering Facts Behind The Attempted Coup in Turkey

Untel We Take Control: The Story Of The Failed Coup in Turkey

15 Temmuz: Direnişten Dirilişe

Büyük Millet Büyük Meclise Saldırı

Ömer Halisdemir Belgeseli

15 Temmuz'da Ne Oldu?

15 Temmuz: Unutmadık

Tarihi Değiştiren Gece: 15 Temmuz

Video Kronoloji: Dakika Dakika 15 Temmuz Darbe Girişimi

Türkiye'de O Gece: 15 Temmuz

15 Temmuz Direniş Belgeseli

Kumpas



