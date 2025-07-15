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Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı

2024'ün ilk yarısında elektrikli araç satışları dünya genelinde yüzde 28 artarak 9,1 milyona ulaştı. Çin ve Avrupa pazarları öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 07:40, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 07:41
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Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı

Dünya genelinde elektrikli araç satışları 2024 yılının ilk 6 ayında 9,1 milyona ulaşarak yıllık bazda yüzde 28 artış gösterdi. Özellikle Çin, bu dönemde liderliğini sürdürerek toplamda 5,5 milyon elektrikli araç satışı gerçekleştirdi ve yıllık bazda yüzde 32 büyüme kaydetti. Çin'de bazı şehirlerde sübvansiyonların kaldırılacağına dair haberler olsa da, satışlardaki artış devam etti. Yılın ikinci yarısında daha fazla finansmanın erişilebilir olmasıyla birlikte, Çin'de elektrikli araç satışlarındaki güçlü büyümenin sürmesi bekleniyor.

Avrupa'da Elektrikli Araç Satışları

Avrupa'da elektrikli araç satışları yılın ilk yarısında yüzde 26 artışla 2 milyona ulaştı. İspanya, Almanya ve İngiltere'de satışlar yükselirken, Fransa'da sübvansiyonların kesilmesiyle satışlar yüzde 13 geriledi.

Kuzey Amerika'da Satışlarda Yavaşlama

  • Kuzey Amerika'da (ABD, Kanada, Meksika) satışlardaki artış yılın ilk 6 ayında yüzde 3 oldu ve toplamda 900 bin elektrikli araç satıldı.
  • Kanada'da satışlar yüzde 23 düştü, Meksika ve ABD'de ise sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 6 büyüme görüldü.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın "Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nı imzalamasıyla, Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki vergi indirimleri geri çekildi.
  • Vergi indirimlerinin 30 Eylül 2025'te kaldırılması bekleniyor; bu nedenle yılın son çeyreğinde talepte keskin bir düşüş öngörülüyor.

Dünyanın Geri Kalanında Satışlar

Dünyanın geri kalanında elektrikli araç satışları söz konusu dönemde yüzde 40 büyüyerek 700 bin'e ulaştı.

Sübvansiyonların Rolü ve Fiyat Hassasiyeti

Rho Motion Veri Müdürü Charles Lester, Çin ve Avrupa'nın elektrikli araç dönüşümünde hızla ilerlediğini belirtti. Dünya genelinde her iki elektrikli araçtan birinin Çin'de satıldığını vurgulayan Lester, "Çin'de satılan yeni araçların yaklaşık yarısı elektrikli. Sübvansiyonlara ilişkin bazı endişelere rağmen, yıl boyunca bu güçlü elektrikli araç satış eğiliminin devam etmesini bekliyoruz. Avrupa'daki büyüme güçlü olsa da bölge genelinde eşit dağılmadı. İngiltere ve Almanya öne çıkarken, Fransa geride kaldı. Fiyat hassasiyeti yüksek olan sürücüler hala sübvansiyonlara bağımlı durumda." ifadelerini kullandı.

Lester ayrıca, Kuzey Amerika'da özellikle Kanada'da bu yıl elektrikli araç satışlarında bir yavaşlama yaşandığını belirterek, "Trump'ın Büyük Güzel Yasası ile yaptığı son kesintilerle, ABD'nin 2025 genelinde elektrikli araç pazarında herhangi bir büyüme görmesi zor olabilir." dedi.


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