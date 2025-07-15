THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
HAKMAR ve TATBAK'a FETÖ'den Kayyum Atandı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Samsun Ladik'te 3.6 büyüklüğünde deprem
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
İndirimli Ürünlerde Yeni Kural: Fiyatlar Artık Şeffaf Olacak!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Okul Servislerinde Zorunlu Kamera ve Takip Sistemi Başlıyor!
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Mahmut Arslan: Zam almadan borçlu durumuna düştük
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Bahçeli: 15 Temmuz'da hainlerin başı ezildi
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Ersoy: Milletiyle yürüyenlerin aşamayacağı engel yok
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Çalışma Bakanı: 2025 İlk Çeyrekte 105,2 Milyar TL Destek
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Ahmet Özer Hakkında Tahliye Kararı
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
Depozito İade Makineleri 81 İle Kurulacak
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
FETÖ Darbe Girişimi Sonrası 9 Yılda 113 bin 837 Tutuklama
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
Türkiye'de İller Arası Göçte İstanbul Zirvede
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
TARSİM'den yetiştiriciye hasar ödemesi
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
AK Parti Kampında Asgari Ücret ve Memur Maaşı Farkı Tartışıldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı

15 Temmuz 2025'te Meteoroloji, 35'ten fazla il için sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. İstanbul'da ise yağış beklenmiyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 08:00, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 08:11
Yazdır
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı

15 Temmuz 2025 Salı günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 35'ten fazla il için sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve yerel fırtına uyarısı yapıldı. Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da yağış beklenmezken, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Özellikle Artvin ve Rize çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Ankara, Erzurum, Malatya, Iğdır, Gümüşhane, Osmaniye, Sivas, Tunceli, Muş, Bitlis, Van gibi birçok ilde sel, dolu, yıldırım ve ani rüzgar riskine karşı dikkatli olunmalı.

Güncel Hava Durumu Tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2025 Salı günü için güncel hava durumu tahminlerini yayımladı. Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Sağanak Yağış Uyarısı Yapılan İller

Bugün özellikle aşağıdaki iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ani rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor:

  • Afyonkarahisar
  • Kütahya
  • Uşak
  • Osmaniye
  • Antalya'nın iç kesimleri
  • Artvin
  • Rize

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da bugün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklık ise 32 dereceye kadar çıkacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden kuvvetli (40-60 km/s) esecek. Perşembe gününden itibaren ise sıcaklıkların 34 dereceye ulaşması bekleniyor.

Yağış Beklenen Bölgeler ve İller

  • Ege: Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak
  • İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir
  • Akdeniz: Osmaniye, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri
  • Karadeniz: Rize, Artvin, Trabzon, Ordu, Giresun
  • Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Özellikle açık alanlarda ve deniz ulaşımında dikkatli olunmalı.

Bazı İllerin Sıcaklıkları ve Hava Durumu

  • İstanbul: 32°C - Parçalı az bulutlu, yağış yok
  • Ankara: 36°C - Öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak
  • İzmir: 37°C - Az bulutlu ve açık
  • Antalya: 30°C - İç kesimlerinde öğleden sonra sağanak
  • Erzurum: 30°C - Öğleden sonra yerel sağanak
  • Trabzon: 27°C - Öğleden sonra sağanak
  • Rize: 26°C - Kuvvetli sağanak bekleniyor
  • Artvin: 28°C - Yerel kuvvetli yağış ve rüzgar
  • Sivas: 34°C - Parçalı bulutlu, öğleden sonra yağış ihtimali
  • Elazığ: 37°C - Parçalı bulutlu
  • Malatya: 38°C - Parçalı az bulutlu
  • Diyarbakır: 42°C - Açık ve sıcak
  • Gaziantep: 39°C - Açık
  • Van: 28°C - Öğleden sonra sağanak
  • Bitlis: 29°C - Öğleden sonra sağanak
  • Muş: 31°C - Öğleden sonra sağanak


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber