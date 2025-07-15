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60 İlde FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

İzmir merkezli 60 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detayları haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 08:28, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 08:29
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60 İlde FETÖ Operasyonu: 371 Gözaltı Kararı

İzmir merkezli olarak 60 ilde düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonunda, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleştirildi ve FETÖ'ye yönelik büyük bir adım olarak değerlendirildi. Operasyonun amacı, örgütün finans kaynaklarını hedef almak ve örgütle bağlantılı kişileri adalete teslim etmekti. Türkiye genelinde geniş çaplı olarak yürütülen bu operasyon, güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla dikkat çekti.

Operasyonun Detayları

  • İzmir merkezli olarak başlatıldı.
  • 60 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
  • 371 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
  • FETÖ'nün finans kaynakları hedef alındı.

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