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Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı

Türkiye'de borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 4,1 milyona dayandı. Batık kredi tutarı ise yüzde 88 artış gösterdi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 08:45, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 08:54
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Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı

Mayıs ayında borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı yüzde 38 arttı. İlk beş ayda 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemedi. Böylece takibe düşen toplam kişi sayısı 4,1 milyona dayandı. Bu artış, ekonomik koşulların bireyler üzerindeki baskısını gözler önüne seriyor. Özellikle kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin sayısındaki yükseliş, finansal istikrar açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

TBB Risk Merkezi Verileri ve Batık Kredilerdeki Artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, batık kredi (tasfiye olunacak) tutarı yüzde 88 oranında arttı. Geçen yılın mayıs ayında 273 milyar lira olan batık kredi tutarı, bu yılın mayıs ayında 513 milyar liraya yükseldi. Tasfiye olunacak kredilerin toplam krediler içerisindeki payı da yüzde 1,9'dan yüzde 2,5'e çıktı.

Bireysel Kredilerde Batık Oranları

  • Bireysel tarafta batık kredi tutarı: 186,2 milyar lira
  • Batık kredi kartı borcu tutarı: 95,6 milyar lira
  • İhtiyaç kredisi: 65,7 milyar lira
  • KMH: 24,1 milyar lira

Toplam bireysel krediler içerisindeki batık oranı yüzde 3,9 olarak hesaplanırken, bu oran ihtiyaç kredilerinde yüzde 5,4'e, kredi kartında yüzde 4,1'e ve KMH'de yüzde 4'e ulaştı.

Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısındaki Değişim

Mayıs 2025 itibarıyla kredi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen tekil kişi sayısı 1 milyon 38 bin 700 oldu. Geçen yılın sonunda bu sayı 1 milyon 859 bin 843'tü. Bu durum ilk bakışta bir azalış gibi görünse de, geçen yıl sonunda borcunu ödemeyen tekil kişi sayısı 2021'deki 1,7 milyonluk rekoru da aşmıştı.

Borcunu Ödeyemeyenlerin Yıllara Göre Artışı

  • 2024'ün ilk beş ayında: Borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 750 bin
  • 2023'ün aynı döneminde: Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı 539 bin

Buna göre artış oranı yüzde 92'yi buldu. Son iki yılda borcunu ödeyemeyen kişi sayısı katlanarak arttı. Mayıs 2025 sonu itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş gerçek kişilerden borcu devam etmekte olan kişi sayısı toplamda 4 milyon 96 bin 259 oldu.

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