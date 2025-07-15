Dolar/TL Güne Yükselişle Başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 40,2250 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 40,1740'tan tamamladı. Bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,2250'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 47,0410'dan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 kazançla 54,1190'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Gelişmeler

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda tehditkar açıklamaları, ticaret savaşlarının yeniden şiddetlenebileceği endişelerini artırıyor. ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve bazı büyük bankaların bilançolarına ilişkin beklentiler, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Trump'ın Tarife Açıklamaları

Donald Trump , hafta sonu yayımladığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilecek ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

, hafta sonu yayımladığı tarife mektuplarında, Avrupa Birliği (AB) ve Meksika'dan 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilecek ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Dün yaptığı açıklamada ise Rusya'yı hedef alan Trump, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması durumunda bu ülkeye yönelik tarifeleri yüzde 100 artıracağını bildirdi.

Piyasa Beklentileri ve Analist Görüşleri

Analistler, ABD yönetiminin tarifelerde izlediği baskıcı tutuma karşı diğer ülkelerin misilleme yapabileceği ihtimalinin risk algısını artırdığını belirtti.

ABD'de bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinin, tarifelerin fiyatlar üzerindeki etkilerine dair daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin ( TÜFE ) haziranda yıllık bazda yüzde 2,6 , aylık bazda ise yüzde 0,3 artacağı öngörülüyor. ABD Merkez Bankasının enflasyon görünümünde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise aylık yüzde 0,3 'lük artış beklentisi bulunuyor.

) haziranda yıllık bazda yüzde , aylık bazda ise yüzde artacağı öngörülüyor. ABD Merkez Bankasının enflasyon görünümünde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE'de ise aylık yüzde 'lük artış beklentisi bulunuyor. Bugün yurt içinde piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.



