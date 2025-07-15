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Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak

Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle milletin darbe girişimine karşı durduğunu, şehitlerin ve gazilerin fedakarlığının asla unutulmayacağını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 12:48, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 12:49
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Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir. Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Ömer Çelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, o gece milletin ve milli egemenliğin tarihin en ağır saldırılarından biriyle karşılaştığını belirtti. Milli egemenliği yok etmek isteyen odakların maşası olan FETÖ'nün tüm ihanetiyle saldırdığını vurgulayan Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in Açıklamalarından Öne Çıkanlar

  • "Cumhurbaşkanı'mızın cesur liderliği ve kararlı iradesiyle o gece yaptığı çağrı, milli egemenliğimizi ayakta tutma çağrısıydı."
  • Milletimiz, tarihin derinliklerinden bugüne taşıdığı eşsiz gücüyle darbe girişimini mağlup etti.
  • Milletimizin imanı ve cesareti bir kere daha tarih yazdı.
  • Cumhurbaşkanı'mız, devletimize, milletimize ve milli egemenliğimize yapılan saldırının karşısında dimdik durdu ve milletimizle beraber ateşin üstüne yürüdü.
  • Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlığıyla vatan savunması gerçekleştirildi.
  • Devletimizi, milletimizi, vatanımızı ve bayrağımızı bu ihanet saldırısı karşısında koruyan, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin iman ve cesaretle direnmesidir.
  • Bu eşsiz fedakarlığı asla unutmayacağız. Her türlü ihanet şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.


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