İstanbul'da 'Casperlar' Suç Örgütüne Operasyon: 70 Kişi Tutuklandı!

İstanbul'da, Hamuş kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütünün çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Bu suçlar arasında kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlar bulunuyor.

Eş Zamanlı Operasyonlar

11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap ve 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları