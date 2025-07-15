İstanbul'da 'Casperlar' Suç Örgütüne Operasyon: 70 Kişi Tutuklandı!
İstanbul polisi, Hamuş kod adlı İsmail Atız'ın liderliğindeki 'Casperlar' suç örgütüne operasyon düzenledi. 231 adrese yapılan baskınlarda 79 şüpheli gözaltına alındı, 70'i tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 15:35, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 15:37
İstanbul'da, Hamuş kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonun Detayları
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, "Hamuş" kod adlı İsmail Atız liderliğindeki "Casperlar" suç örgütünün çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Bu suçlar arasında kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, fuhuş ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma gibi ağır suçlar bulunuyor.
Eş Zamanlı Operasyonlar
- 11 Temmuz tarihinde 231 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonlarda 79 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 190 fişek, 46 uyuşturucu hap ve 940 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları
- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 79 şüpheliden 70'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.