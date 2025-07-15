Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğu hakikati, 15 Temmuz gecesi bir kez daha hem de çok güçlü bir şekilde anlaşılmıştır" diyerek, milletin birlik ve beraberliğine vurgu yaptı. Ayrıca, "Millet, Çanakkale ve Milli Mücadele'den sonra, 15 Temmuz gecesi canıyla, kanıyla kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

"15 Temmuz gecesi, hem devlet hem de millet olarak alnımızın akıyla verdiğimiz zorlu sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu"

"Çok kutuplu dünyada Türkiye'miz yeni bir kutup başı olarak hak ettiği yeri alacaktır."

"Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden sürecin kilidini açacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşası daha da hızlanacak"

"Şehitlerimizin, gazilerimizin mücadeleleri asla boşa gitmedi ve gitmeyecek. Adım adım inşa ettiğimiz 'Terörsüz Türkiye' onların eseri olacak"

15 Temmuz'un Önemi

15 Temmuz gecesi, milletin ve devletin birlikte verdiği zorlu sınav olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gecenin tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin çok kutuplu dünyada yeni bir kutup başı olacağına dikkat çekti. Erdoğan, terörsüz bir Türkiye'nin inşasının hızlanacağını ve şehitlerle gazilerin mücadelesinin asla boşa gitmeyeceğini vurguladı.



