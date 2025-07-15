Ünlü Yazar Pınar Kür Hayatını Kaybetti

"EDEBİYATIMIZIN BÜYÜK KAYBI"

Yarın Yarın, Asılacak Kadın, Bir Cinayetin Romanı, Bitmeyen Aşk gibi eserleriyle tanınan Pınar Kür, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Yekta Kopan duyurdu. Yekta Kopan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pınar Kür'e veda ettik. Edebiyatımızın büyük kaybı. Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak."

PINAR KÜR KİMDİR?

1943'te Bursa'da doğan Pınar Kür'ün çocukluğu çeşitli illerde ve Londra'da geçse de ABD'de de bir dönem yaşadı. Ortaöğrenimini New York'ta tamamladı, yükseköğrenimine de burada başladı.

İstanbul'da Robert Kolej Yüksek Okulu'nu bitirdi. Sorbonne Üniversitesi'nde doktora yaptı. Türkiye'ye döndüktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Çeşitli gazete ve dergilerde tiyatro eleştirileri kaleme aldı. 1984'te Sait Faik Hikaye Armağanı'nı kazandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Birçok roman ve çeviriye imza atan Kür; "Asılacak Kadın", "Akışı Olmayan Sular" ve "Bir Cinayet Romanı" gibi eserleriyle tanınıyor.