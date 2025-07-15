Bolu'da Medikal Fabrika Yangını: 5 Ev Tahliye Edildi

Bolu'da bir medikal fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı. Karacasu beldesi Büyük Berk Mahallesi mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, orman işletme ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü ve çevreye yayıldı.

Yangının Etkileri ve Müdahale

Fabrika yakınında bulunan 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

tedbir amaçlı tahliye edildi. Çalışmalar sırasında yoğun dumana maruz kalan personele ayran ikram edildi.

ikram edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürdürülen fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

Olayın Son Durumu

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Fabrikada meydana gelen hasarın boyutu ise incelemelerin ardından netlik kazanacak.



