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İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, artan maliyetler nedeniyle taksimetre ücretlerine yüzde 35 zam istedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 16:38, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 16:41
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İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!

İstanbul'daki yaklaşık 20 bin taksiye zam yapılması için teklif hazırlandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatları, araç bakımı, yedek parça, sigorta ve işçilik maliyetlerindeki artış nedeniyle taksimetre ücretlerine zam yapılmasını talep etti. Özellikle İstanbul'un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu dengesizliğin daha da belirginleştiği vurgulanıyor.

"Dengesizlik Var" Açıklaması

İstanbul gibi ekonomik ve nüfus yoğunluğu en yüksek şehirde uygulanan tarifelerin diğer illerin gerisinde kalması, esnafın rekabet gücünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. İstanbul'un yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu dengesizliğin daha da belirginleştiği aşikardır.

Ne Kadar Zam İsteniyor?

Taksiciler ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarifelerine yüzde 35 oranında zam talep ediyor. İlk yapılacak UKOME toplantısına zam teklifinin sunulacağı açıklandı.

Yeni Tarife Ne Olur?

  • İstanbul'da sarı taksilerde açılış ücreti 42 lira, kilometre başına 28 lira, indi-bindi ise 135 lira seviyesinde.
  • Yüzde 35 zam olması halinde açılış 56,7 lira, kilometre başına ücret 37,8 lira, indi-bindi ise 182,25 lira olacak.
  • Taksinin kapısını açmak ise yaklaşık 200 liraya mal olacak.

Taksimetre Ayarları Ne Kadar Olur?

Zam teklifi onaylanırsa taksiciler uzun kuyruklar oluşturarak taksimetre ayarı yaptırmaya başlayacak. Ocak ayında 2 bin lira seviyesinde olan taksimetre ayar ücretinin 3 bin lira seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor.

Asgari Ücrete ve Özel Sektöre Zam Yok, Taksiye Zam İsteniyor

Taksiyi daha çok kullananlar arasında yer alan özel sektör çalışanları Temmuz ayında zam almadı ve Ocak ayında yapılan maaş zammıyla geçinmeye çalışıyor. Taksiciler ise yıl ortasında yeniden zam talebinde bulundu.


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