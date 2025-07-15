Genç Hemşire, Nöbet Sırasında Hayatını Kaybetti

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Özge Yaylagül Gökçe (24), nöbeti sırasında aniden rahatsızlandı. Acil servisteki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gökçe kurtarılamadı. Mesai arkadaşları, ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze ve Tören

Gökçe'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı. Morg önünde düzenlenen törende, Gökçe'nin annesi ve ablası ayakta durmakta güçlük çekti. Okunan duanın ardından cenaze, defin için İstanbul'a gönderildi. Törene Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, rektör yardımcıları ve hastane personeli katıldı.

Taziye Mesajı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, Gökçe için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi acil servis hemşiresi Özge Yaylagül Gökçe, görevi sırasında gelişen sağlık sorunu dolayısıyla yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.



