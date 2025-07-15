Feci Kaza: Bariyer Aracı Delip Geçti, 2 Ölü

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı bu kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bahçe ilçesi Gaziantep yönü Başer Kimya arkasında gerçekleşti. K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan şoför K.A. ve yolcu A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.