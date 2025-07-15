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Feci Kaza: Bariyer Aracı Delip Geçti, 2 Ölü

Osmaniye'de kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyer aracın içinden geçti, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 17:06, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 17:56
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Feci Kaza: Bariyer Aracı Delip Geçti, 2 Ölü

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Bariyerlerin aracın motor bölümünden girip bagajı delerek çıktığı bu kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bahçe ilçesi Gaziantep yönü Başer Kimya arkasında gerçekleşti. K.A. idaresindeki 27 AVG 36 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan şoför K.A. ve yolcu A.G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi, Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın neden meydana geldiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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