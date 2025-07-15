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YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!

YÖK, ABD'den Avustralya'ya kadar birçok ülkede faaliyet gösteren 41 üniversite, enstitü ve kürsüyü tanımama kararı aldı. FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenen bu kurumlarda eğitim alanların denklik talepleri kesinlikle kabul edilmiyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 17:30, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 17:30
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YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışındaki akademik yapılanmalara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Aralarında üniversiteler, enstitüler ve kürsülerin yer aldığı 41 yükseköğretim kurumu için tanınmama kararı alınmıştır. Bu karar, özellikle FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen kurumları kapsamaktadır. YÖK Başkanı Erol Özvar, yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin ve ailelerinin çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, "Gençlerimiz ve aileleri e-Devlet üzerinden, Yükseköğretim Kurulumuzun web sayfasından veya bizzat kurumumuza gelip bilgi alarak denklik verilmeyen yani tanınmayan yükseköğretim kurumlarını öğrenebilirler. Tanınma sorgulaması yapılmadan tercih yapılması, geri dönüşü olmayan sorunlar yaşatabilir" ifadelerini kullanmıştır.

Denklik Taleplerinin Reddedilmesi

YÖK'ün kararına göre bazı üniversiteler, FETÖ/PDY terör örgütüyle doğrudan kurumsal bağları bulunduğu gerekçesiyle tanınmamaktadır. Bu üniversiteler, örgütün küresel ölçekte kadro yetiştirme, finansal kaynak sağlama ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü merkezler arasında yer almaktadır. 2016, 2017, 2019 ve 2024 yıllarında alınan Yürütme Kurulu ve Genel Kurul kararlarıyla FETÖ/PDY ile iltisakı bulunan yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görüp denklik başvurusunda bulunanların veya daha önce başvurmuş olup işlemleri sonuçlanmamış olanların tanıma ve denklik talepleri kesinlikle reddedilmektedir.

Kara Listeye Alınan Yükseköğretim Kurumları

Tanınmama kararı alınan yükseköğretim kurumları aşağıdaki ülkelerde faaliyet göstermektedir:

  • ABD
  • Arnavutluk
  • Avustralya
  • Azerbaycan
  • Afganistan
  • Belçika
  • Bosna-Hersek
  • Endonezya
  • Gürcistan
  • Irak
  • Kamboçya
  • Kanada
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Kolombiya
  • Kosova
  • Nijerya
  • Polonya
  • Romanya
  • Türkmenistan

Bazı üniversitelerde ise sadece FETÖ iltisaklı olduğu tespit edilen enstitü, merkez ya da kürsüler tanınmamaktadır. Bu yapıların faaliyetleri genellikle ev sahibi üniversitenin çatısı altında yürütülmekte olup, içerik ve kadro bakımından doğrudan örgütle bağlantılı akademisyenler tarafından idare edilmektedir. Bu statüde bulunan 13 enstitü, merkez ve kürsü bulunmaktadır. Örneğin, ABD'deki University of Houston bünyesindeki Gülen Institute, Avustralya'daki Deakin University'de kurulan Research Chair in Islamic Studies and Intercultural Dialogue ya da Kolombiya'daki Universidad del Rosario çatısı altındaki Centro de Estudios de Turquia bu kapsamda yer almaktadır. Kanada'daki University of Waterloo ve Conrad Grebel University College'da yürütülen Master of Peace and Conflict Studies ve Master of Theological Studies gibi programlar da yine bu kapsamda bulunmaktadır.

Tanınmayan Kurumların Listesine Erişim

YÖK'ün tanımama kararı verdiği yurt dışı yükseköğretim kurumlarının güncel listesi ve ilgili açıklamalar, resmi internet sitesinden yayımlanmaktadır. Listeye "https://denklik.yok.gov.tr/" bağlantısı üzerinden önemli bilgiler kısmında erişilebilmektedir.


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