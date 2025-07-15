Üç İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınından biri kontrol altına alındı, diğerine ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Apak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı belirtildi.

Seyitoba Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ise İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 13 helikopter, 38 arazöz, 15 su tankeri, 7 iş makinesinin yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın 10 itfaiye aracı ve emniyet ve jandarma teşkilatlarının TOMA'ları ile müdahale edildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, Apak Mahallesi'ndeki yangına, ormanlık alanda kaynak yaparken neden olduğu öne sürülen F.K. ile Seyitoba Mahallesi yakınlarında bahçe temizliği yaparken yangın çıkardığı iddia edilen M.S.'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin yangın bölgesinde çalışması devam ediyor.

Tekirdağ'daki orman yangını tarım arazilerine sıçradı: 2 mahalle tahliye edildi



Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlere ve tarım arazilerine sıçradı, 2 mahalle tahliye edildi. Yangına müdahale, havadan ve karadan sürüyor.



Yangın, Şarköy ilçesine bağlı Kaytandere Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek ormanlık alandan çevredeki tarım arazilerine ve ardından Şenköy Mahallesi'ne ulaştı. Yangına uçaklar ve helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz, iş makinesi ve itfaiye aracıyla müdahale ediliyor. Orman İşletme ve AFAD ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden de destek ekipler bölgeye sevk edildi.



Alevlerin bazı evlere sıçraması üzerine 2 mahalle tamamen boşaltıldı. Vatandaşlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşımaya çalışırken, bazı çiftliklerde panik yaşandı.



Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürerken, ekipler yangının daha fazla yerleşim yerine yayılmaması için büyük çaba harcıyor.

Bolu'daki orman yangını kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları sürüyor



Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tarlada başlayıp ormanlık alana yayılan yangın kontrol altına alındı.



Delice ve Bayramlı köyleri arasındaki arazide anız yangını çıktı. Anızın tutuşmasıyla başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılarak, ormanlık alana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangına, 1 helikopter, 3 itfaiye aracı, 7 arazöz, 9 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 1 greyder, 1 loder ve 4 diğer araç olmak üzere toplam 27 araç ve 104 personel ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Abant Gölü Milli Parkı'ndan helikopterler su takviyesi aldı. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.