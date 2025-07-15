253 şehidin anısına 253 tekne ve bot boğazı selamladı

Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
İstanbul'da Taksicilerden Yüzde 35 Zam İsteği!
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
TMSF, Hakmar ve Tatbak'a kayyum olarak görevlendirildi
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
Erdoğan'dan 15 Temmuz Mesajı: Türkiye'nin Gücüne Şaşıracaksınız!
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
TMSF Kayyumluğundaki Şirketler Hizmete Devam Ediyor
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Bakan Tekin'den LGS eleştirilerine tepki
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Asgari ücrete iki zam mümkün mü, yoksa hayal mi?
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
Ömer Çelik: Şehitlerimizin Fedakarlığı Asla Unutulmayacak
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
SSK ve Bağkur Emeklilerine Zamlı Maaş Ödeme Takvimi Açıklandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 51 zanlı yakalandı
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
Tekin: Gençlerimize Milli Birlik ve Direniş Ruhu Aşılanıyor
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
THY, beş ülkeye uçuşları iptal etti!
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Borcunu Ödeyemeyen Kişi Sayısı 4,1 Milyona Yaklaştı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
Hava Durumu: 35 İlde Sağanak ve Fırtına Uyarısı
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
TCMB: Kartlı Harcamalarda Artış ve Enflasyonun Etkisi
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Dünya Genelinde Elektrikli Araç Satışları Yüzde 28 Arttı
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri bugün ücretsiz olacak
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
Kocaeli'nde Katliam Gibi Kaza: Ölen 5 kişinin kimliği belli oldu
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
LGS Tercihleri Başladı: Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
Kartalkaya'daki otel faciasında yeni 'kaçış' görüntüleri
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
15 Temmuz'da Atatürk Fotoğrafı Yasak Mı? İçişlerinden Açıklama
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Yılın İlk Yarısında En Çok İstihdam Üreten Sektörler
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Borsa İstanbul'da Bankacılık Sektörü Çakıldı!
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Ak Partili Ala: Toplumun yüzde 75,9'u süreci destekliyor
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Üniversiteli Ayşe valizde ölü bulunmuştu: Eski polis dahil 7 gözaltı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Altın Fiyatlarında Rekor: Kilogram 4,3 Milyon TL'yi Aştı
Ana sayfaHaberler Yaşam

253 şehidin anısına 253 tekne ve bot boğazı selamladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer aldı. Türk bayraklarıyla boğazı selamlayan 253 tekne ve bot, havadan görüntülendi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 19:44, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 20:08
Yazdır
253 şehidin anısına 253 tekne ve bot boğazı selamladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji gerçekleştirildi. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne ve bot kortejde yer aldı. Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römorkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot da eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan ve boğaza adeta çıkarma yapan 253 tekne ve bot dronla havadan görüntülendi.

" O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 253 tekne ve botun İstanbul Boğazı'nı selamladığı anlarda 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, günün anlam önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu. Ancak bu aziz milletin cesaretini hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için 253 şehidimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile koordine ettiğimiz 15 Temmuz Derneğimizin şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz İstanbul Boğazı'nda bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber