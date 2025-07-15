253 şehidin anısına 253 tekne ve bot boğazı selamladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılı vesilesiyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji gerçekleştirildi. Darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne ve bot kortejde yer aldı. Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römorkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot da eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan ve boğaza adeta çıkarma yapan 253 tekne ve bot dronla havadan görüntülendi.

" O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik"



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 253 tekne ve botun İstanbul Boğazı'nı selamladığı anlarda 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, günün anlam önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu. Ancak bu aziz milletin cesaretini hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için 253 şehidimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile koordine ettiğimiz 15 Temmuz Derneğimizin şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz İstanbul Boğazı'nda bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.