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15 Temmuz'un Kahramanı Ömer Halisdemir Unutulmadı!

15 Temmuz'un simge ismi Ömer Halisdemir, Niğde'deki kabri başında gözyaşlarıyla anıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 19:57, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 20:05
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15 Temmuz'un Kahramanı Ömer Halisdemir Unutulmadı!

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilmiş ve Niğde'deki kabri başında anılmıştır. Niğde Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehidin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrinde anma programı düzenlenmiştir. Programda Kur'an-ı Kerim okunmuş, dua edilmiş ve protokol üyeleri ile vatandaşlar şehidin mezarına gül ve karanfil bırakmıştır. Ayrıca aileyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Anma Programı Detayları

  • Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi
  • Vali Cahit Çelik ve protokol üyelerinin şehidin mezarına çiçek bırakması
  • Aileyle görüşmelerin yapılması

Vali Cahit Çelik'in Açıklamaları

Vali Çelik, yaptığı açıklamada, her tarihi olayda ön plana çıkan kişilerin olduğuna dikkat çekmiştir. Ömer Halisdemir'in de 15 Temmuz'un sembol isimlerinden biri olduğunu vurgulamış ve Halisdemir'in sıktığı kurşunla darbe girişiminin seyrini değiştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca Halisdemir'e Allah'tan rahmet dileyen Çelik, Niğde'de 6 kişinin darbe girişimi sırasında şehit olduğunu ifade etmiştir.

Programa Katılanlar

  • MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce
  • Halisdemir'in ağabeyi Doğan Halisdemir
  • Belediye Başkanı Emrah Özdemir
  • Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren
  • İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen
  • İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar
  • Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş
  • Kurum müdürleri ve vatandaşlar

Gün boyunca yurt içi ve dışından gelen vatandaşlar, Halisdemir'in kabrine gelerek dua etmiş ve duygulu anlar yaşamıştır. Vali Çelik, şehitlere dua eden herkese teşekkür etmiştir.


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