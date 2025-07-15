Husumetliler trafikte çarpışan oto oyunu gibi kavga etti: 3 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Sulama Birliği Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta duran bir araca, husumetlilerinin olduğu otomobil gelip çarptı. Bir süre birbirleriyle tartışan ve kapıları birbirlerinin araçların da vuran sürücülerden biri otomobilini ileri sürdü. O sırada husumetlilerden başka biri farklı bir araçla gelip uzaklaşan otomobile çarptı. Bir minibüsünde sonradan dahil olduğu olayda taraflar sopalı, bıçaklı kavga etti. O anları görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen polisler tarafları ayırırken hafif yaralanan 3 kişi ilçedeki hastaneye kaldırıldı.



Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olaya karışan 5 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü tutuklama, biri ise ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



Olay anı ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza anları ve kavga yer aldı.