Husumetliler trafikte çarpışan oto oyunu gibi kavga etti: 3 yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde husumetli iki aile trafikte birbirilerinin önce araçlarına çarptı, ardından da bıçaklı sopalı kavga etti. 3 kişinin hafif yaralandığı olayda 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş
Caddesi Sulama Birliği Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta duran
bir araca, husumetlilerinin olduğu otomobil gelip çarptı. Bir süre birbirleriyle
tartışan ve kapıları birbirlerinin araçların da vuran sürücülerden biri otomobilini
ileri sürdü. O sırada husumetlilerden başka biri farklı bir araçla gelip uzaklaşan
otomobile çarptı. Bir minibüsünde sonradan dahil olduğu olayda taraflar sopalı,
bıçaklı kavga etti. O anları görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen
polisler tarafları ayırırken hafif yaralanan 3 kişi ilçedeki hastaneye kaldırıldı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olaya karışan 5 şüpheli ise
polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden 4'ü
tutuklama, biri ise ev hapsi istemiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı
yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
Olay anı ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kaza anları ve kavga yer aldı.