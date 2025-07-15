RAMS Park, dünyanın en çevre dostu ikinci stadyumu
Dünya Ekonomik Forumu'nun dünyanın en çevre dostu 7 stadyumunu sıraladığı listede Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, 2. sırada yer aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Temmuz 2025 21:15, Son Güncelleme : 15 Temmuz 2025 22:39
Yedi spor tesisisin yer aldığı listede İstanbul'daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi, ikinci sırada yer aldı. Galatasaray Futbol Takımı'nın maçlarını oynadığı stadın, çatısında 10 binden fazla güneş enerjisi paneliyle kendi elektriğini ürettiği vurgulandı.
Yaklaşık 4,2 megawatt kapasiteli güneş tarlasına sahip Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin bir spor tesisi tarafından üretilen en büyük elektrik enerjisi bakımından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiği kaydedildi.
Listede Tottenham Stadyumu üçüncü, Nice takımının stadyumu dördüncü, Auckland Avustralya beşinci, Tayvan'da bulunan National Stadyumu altıncı ve Hindistan'da bulunan Chinnaswamy Stadyumu ise yedinci oldu.