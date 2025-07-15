Halep'te PKK/YPG ve Suriye Ordusu Arasında Şiddetli Çatışma!

Halep ve Şam bölgelerinde yaşanan son gelişmeler, Suriye'nin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde dikkat çekici bir hareketliliğe sahne oldu. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusuyla yaşanan çatışmaların ardından bölgeye takviye unsurlar gönderdi. Suriye güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyde bölgesinde kontrolü yerel silahlı gruplardan almak için operasyonlarını sürdürürken, Halep bölgesinde de hareketlilik arttı.

Çatışmalar ve Takviye Sevkiyatı

Halep ilinin doğusunda, Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in güney eksenine denk gelen Deyr Hafır bölgesinde, öğle saatlerinde PKK/YPG unsurları ile Suriye ordusu arasında çatışma yaşandı. Çatışmalar birkaç saat sürdü ve ardından PKK/YPG, Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yaptı.

Önemli Sevkiyat Detayları

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı" ndan çıkan uçaksavarlı yaklaşık 150 pikap , akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaştı.

ndan çıkan uçaksavarlı yaklaşık , akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaştı. Bölgede sevkiyat devam ederken, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.



