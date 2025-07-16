Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında bazı milletvekilleri, asgari ücrete ve memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam yapılması talebinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusu yöneltildi. Bakan Şimşek, bütçe açığı, cari açık ve enflasyonla mücadele konusunda bir denge kurulmadan yapılacak olan artışların geçici olacağını belirtti.

Öncelik Köklü Çözümler

Şimşek, "Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz. Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kira ve Okul Ücretleri Gündemde

Kızılcahamam'da bir diğer gündem ise yüksek kira ve okul ücretleri oldu. Şimşek, toplumun yüzde 56'sının ev sahibi olduğuna dikkat çekerek, toplumun yüzde 28'lik kesiminin kira ödediğini belirtti. Ayrıca, emeklilerden de kirada oturanlar bulunduğunu ve emeklilerin yüzde 14'ünün kira ödediğini vurguladı. Toplumun yüzde 10'u özel okula giderken, yüzde 90'ı devlet okullarını tercih ediyor.