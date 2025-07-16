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Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi

Sağlık Bakanlığı, sahte kozmetik ve dezenfektan ürünlerine 93 milyon lira ceza kesti. 61 bin ürün imha edildi, 17 kişi hakkında suç duyurusu yapıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 07:34, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 07:47
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Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi

İnsan sağlığıyla oynayanlara toplamda 93 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Sahte ve kaçak olduğu belirlenen 61.562 kozmetik ürün imha edildi ve 17 kişi ile firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Sağlık Bakanlığı, internet, televizyon ve sosyal medya gibi kanallar üzerinden insan sağlığı için iyi olduğu iddiasıyla yapılan ürün satış ve tanıtımlarına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, vatandaşları yanıltıcı şekilde sağlık beyanıyla satış ve tanıtım yapan 1.796 internet sitesi kapatılma talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliğine, 684 internet sitesi ise Ticaret Bakanlığına bildirildi.

Kozmetik Ürünlerde Denetimler ve Sonuçlar

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) ilk altı aylık denetimlerinde risk bazlı olarak 606 kozmetik ürün denetlendi. Bu ürünlerden 419'u uygunsuz, 13'ü ise riskli olarak belirlendi. Mevzuata aykırı kozmetik ürün satanlara 4 milyon 374 bin 148 lira para cezası uygulandı. Ele geçirilen 61.562 sahte-kaçak ürün imha edildi. Denetimler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilenler arasında dudak parlatıcıları, tüy dökücü kremler, köpük sabunlar ve vücut spreyleri gibi çeşitli kozmetik ürünler yer aldı.

Dezenfektanlar ve Biyosidal Ürünler Mercek Altında

TİTCK, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi vücuda değen Tip-1 ve Tip-19 biyosidal ürünler için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilk altı ayda 44 ürün denetlendi; bunlardan 5'i riskli, 3'ü ise uygunsuz bulundu. Firmalara toplamda 1 milyon 633 bin 572 lira idari para cezası uygulandı.

İşlem Yapılan Ürünler Listesi

  • Antimikrobiyal el ve cilt spreyleri
  • Antibakteriyel saç yıkama boneleri
  • Antibakteriyel katı sabunlar


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