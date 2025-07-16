Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü için yayımlanan son hava durumu raporuna göre, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmektedir. Özellikle Kütahya, Denizli, Afyonkarahisar, Tokat, Ordu, Yozgat, Kırşehir, Uşak ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Erzurum'un kuzey kesimleri için de kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştır. Marmara ve Ege'nin büyük kısmında hava açık ve sıcak olacak, Akdeniz'in iç bölgeleri ile İç Anadolu'da ise öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanaklar etkili olacaktır.

Genel Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 16 Temmuz 2025 tarihli hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Bazı bölgelerde ise yerel kuvvetli sağanak yağışlar beklenmektedir. Özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'de dikkatli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Yağış Beklenen Bölgeler

Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kırşehir, Tokat, Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri

çevreleri ile Doğu Karadeniz ile Erzurum'un kuzey kesimleri ve Ardahan çevreleri

Büyükşehirlerde ve Bazı İllerde Güncel Hava Durumu

Marmara Bölgesi

İstanbul: 23°C / 33°C - Parçalı ve az bulutlu

23°C / 33°C - Parçalı ve az bulutlu Edirne: 22°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu

22°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu Kırklareli: 22°C / 35°C - Parçalı ve az bulutlu

22°C / 35°C - Parçalı ve az bulutlu Balıkesir: 22°C / 35°C - Parçalı ve az bulutlu

Ege Bölgesi

İzmir: 26°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu

26°C / 37°C - Parçalı ve az bulutlu Manisa: 25°C / 39°C - Parçalı ve az bulutlu

25°C / 39°C - Parçalı ve az bulutlu Denizli: 25°C / 37°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı

25°C / 37°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı Afyonkarahisar: 18°C / 33°C - Öğleden sonra sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 21°C / 33°C - Öğle saatlerinde sağanak bekleniyor

21°C / 33°C - Öğle saatlerinde sağanak bekleniyor Eskişehir: 18°C / 33°C - Yerel sağanak yağışlı

18°C / 33°C - Yerel sağanak yağışlı Konya: 21°C / 32°C - İl genelinde sağanak yağış bekleniyor

Akdeniz Bölgesi

Adana: 25°C / 34°C - Yerel sağanak bekleniyor

25°C / 34°C - Yerel sağanak bekleniyor Antalya: 25°C / 32°C - İç kesimlerde sağanak bekleniyor

25°C / 32°C - İç kesimlerde sağanak bekleniyor Isparta: 19°C / 32°C - Yerel sağanak yağışlı

Karadeniz Bölgesi

Trabzon: 24°C / 27°C - Yerel kuvvetli sağanak yağış

24°C / 27°C - Yerel kuvvetli sağanak yağış Samsun: 21°C / 30°C - Parçalı ve çok bulutlu

21°C / 30°C - Parçalı ve çok bulutlu Artvin: 20°C / 27°C - Öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri