Türkiye'nin Farklı İllerinde Orman Yangınlarıyla Mücadele

Çanakkale, Tekirdağ, Manisa ve Konya başta olmak üzere 15 Temmuz'da Türkiye'nin birçok ilinde orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı, yangın Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçradı. Bolu'nun Mudurnu, Konya ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçelerinde çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de Orman Yangınlarında Son Durum

Türkiye haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 15 Temmuz'da birçok ilde çıkan yangınlar gece boyu sürdü ve günün ilk ışıklarıyla birlikte alevlerle mücadele yeniden başladı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'da çıkan yangın Çanakkale'ye de sıçradı. Alevler nedeniyle bazı mahalleler tahliye edildi, evler yandı. Konya'daki yangın henüz söndürülemedi. Ayrıca Çanakkale'nin Ayvacık ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde de yangın çıktı.

Yangınlarda Son Durum

07:42 - Tekirdağ'da çıkan ve Çanakkale'ye sıçrayan yangına müdahale başladı.

- Tekirdağ'da çıkan ve Çanakkale'ye sıçrayan yangına müdahale başladı. 07:27 - Tekirdağ'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı.

- Tekirdağ'daki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı. 05:24 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı.

- Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı. 04:45 - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

- Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor. 02:30 - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı.

- Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde orman yangını çıktı. 01:55 - Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı.

Yangınlara Müdahale ve Tahliyeler

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı. Ekiplerin müdahalesi sürerken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını belirtti. Yangının Kavakköy kırsalına kadar geldiğini ifade eden Toraman, rüzgar etkisinin azaldığını ve ekiplerin ilerlemeyi engellemek için gerekli hatları çektiğini söyledi. Yangının doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmediği belirtildi.

Havadan Müdahale Başladı

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına katıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki orman yangınına havanın aydınlanmasıyla 21 hava aracıyla müdahale yeniden başladı. Karadan ise 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personel görev aldı.

Tahliyeler ve Güvenlik Önlemleri

Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

hastaneye kaldırıldı. Bazı evler yangında zarar gördü.

Bölgedeki çalışmaları Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve diğer yetkililer yerinde inceledi.

Bolu'nun Mudurnu İlçesinde Yangın

Bolu'nun Mudurnu ilçesi, Çamyurdu köyünde çıkan yangın samanlık ve evlere sıçradı. Çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangında bazı ev ve samanlıkların yanı sıra bir traktör yandı, dumandan etkilenen bazı kişilerin tedavisi yapıldı. Ayrıca bazı hayvanlar telef oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Yangın

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Naldöken köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Vali Toraman, yangının etkisini kısmen azalttığını ancak devam ettiğini belirtti. Yangın nedeniyle 3 köyde yaklaşık 240 kişi tahliye edildi, risk ortadan kalkınca köylüler geri döndü. Halen 42 arazöz, 6 dozer, 15 itfaiye aracı ve yaklaşık 300 kişilik ekip ile müdahale sürüyor.

Kritik Bilgiler ve Değerlendirmeler

21 hava aracı , 104 araç , çevre illerden ekstra dozerler ve yüzlerce personel ile mücadele devam ediyor.

, , çevre illerden ekstra dozerler ve yüzlerce personel ile mücadele devam ediyor. Soytürk , yangının çıkış sebebinin elektrik teline çarpan bir kuş olabileceğini belirtti; bu bilgi araştırılıyor.

, yangının çıkış sebebinin elektrik teline çarpan bir kuş olabileceğini belirtti; bu bilgi araştırılıyor. Bazı askeri bölgeler için risk olmadığı , kritik tesislerin korunduğu açıklandı.

, kritik tesislerin korunduğu açıklandı. Bolu'da , köylüler itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdı; kepçelerle de müdahale edildi.

, köylüler itfaiyenin deposuna takviye amacıyla kovalarla su taşıdı; kepçelerle de müdahale edildi. Tuzla köyündeki jeotermal santralde olumsuz bir durum yaşanmadı.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan kayıpları ile bina zararları tespit edilecek.

Mücadele Devam Ediyor

Ekiplerin fedakarca çalıştığı, yeni ekiplerin de bölgeye sevk edildiği bildirildi. Sabah saatlerinde hava araçlarıyla mücadele devam edecek. Can kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da ormanların yanmasından büyük üzüntü duyuluyor. Herkesin çok dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor; en ufak bir kıvılcım büyük olaylara neden olabiliyor.



