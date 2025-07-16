Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'da 26 katlı binada çıkan ve biri bebek üç kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili 2 müteahhit ve 1 şantiye şefi tutuklandı, firari 3 kişi aranıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 08:25, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 08:26
Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4'üncü katında 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetmişti.
İki müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı
Bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklandı, firari üç kişi aranıyor.