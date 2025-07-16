10 İlde Suç Örgütlerine Operasyon: 74 Şüpheli Yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Emniyet güçleri, çetelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Son operasyona dair detaylar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 74 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

10 ilde 5 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 74 şüpheliyi yakaladık❗

🔻38i TUTUKLANDI.

🔻18i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Şüphelilerin;

️Gaziantep'te; yüksek kazanç. pic.twitter.com/vZlIFoGPn1 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2025

Tespit Edilen Suçlar

Gaziantep'te: Yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

Yüksek kazanç sağlayacakları vaadiyle banka ve kripto dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi. Adana'da: Tekne sahiplerini dolandırdıkları belirlendi.

Tekne sahiplerini dolandırdıkları belirlendi. Antalya'da: Tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri ortaya çıktı.

Tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri ortaya çıktı. Kahramanmaraş ve Hatay'da: Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri saptandı.

Soruşturma Başlatılan Suçlar

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak

Nitelikli dolandırıcılık

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık

Resmi belgede sahtecilik

Görevi kötüye kullanma

Uyuşturucu madde imal ve ticareti

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve kullanma

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama

Tefecilik

Yağma ve tehdit

Ele Geçirilenler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda şüphelilere ait; 5 adet mesken, 15 adet arsa, 6 adet dükkan, 32 adet araç ile yaklaşık 106 Milyon TL değerindeki 45 banka ve 35 kripto hesabına el konuldu.



