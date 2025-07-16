3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden önemli bir operasyon başlatılmıştır. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapılmıştır.

Operasyonun Detayları

Haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 3'ü aktif, 5'i ihraç olmak üzere toplam 8 şüpheli tespit edilmiştir.

tespit edilmiştir. Şüphelilerin Ankara merkezli 4 ilde, 16.07.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Soruşturma Süreci

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, ilgili birimler iş birliği içinde çalışmalarına devam etmektedir.