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'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı

İyi Parti milletvekili Turhan Çömez'in "bir imam hatip ortaokulundan 36 LGS birincisi çıktığı" yönündeki iddia doğru çıkmadı. Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı 36 tam puan alan LGS birincilerinin bu okula ait olmadığı genel olarak imam hatip orta okulundan tam puan alanları içeriği ortaya çıktı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 10:41, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 10:47
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'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in sosyal medya hesabından yaptığı "Bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrenci LGS'de tam puan aldı" şeklindeki paylaşımın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Paylaşımda adı geçen Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun görselinde yer alan öğrencilerin tamamının bu okula ait olmadığı anlaşıldı.

Çömez'in iddiası, okulun sosyal medya hesabında paylaşılan bir görsele dayandırıldı. Görselde, LGS'de 500 tam puan alarak birinci olan 36 öğrenci yer alıyordu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu öğrencilerin tamamının aynı okuldan değil; farklı imam hatip ortaokullarından olduğu belirlendi.

Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Türkiye genelinden birincileri paylaşmış

Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nun yaptığı paylaşımda, sadece kendi öğrencileri değil; Türkiye genelinde farklı imam hatip ortaokullarından LGS'de tam puan almış öğrenciler de yer alıyordu. Buna rağmen Turhan Çömez, bu öğrencilerin tamamının aynı okuldan çıktığını iddia ederek kamuoyunda yankı uyandıran bir paylaşım yaptı.

Turhan Çömez Paylaşımı silinmedi

Söz konusu iddianın doğruluğunun yitirmesine rağmen, Turhan Çömez sosyal medya paylaşımını silmedi. Eğitim camiası ve sosyal medya kullanıcıları ise bu tür paylaşımların teyit edilmeden kamuoyuyla paylaşılmasının bilgi kirliliğine yol açtığına dikkat çekti.

Teyit Hattı da yalanladı

Anadolu Ajansı Teyit hesabından yapılan açıklamada, Bursa genelinde LGS'de 500 tam puan alan öğrenci sayısı 20, bu öğrencilerden yalnızca 2'si imam hatip ortaokulu mezunu olduğu belirtildi. Açıklamada, "Okulun sosyal medya paylaşımında sadece "Türkiye genelindeki 500 tam puan alan imam hatipli öğrenciler" tebrik edilmiştir." denildi

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