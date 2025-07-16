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Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 10:53, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 10:57
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Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet alma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Soruşturma ve Tutuklama Kararı

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve "Rüşvet Almak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 14 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklama kararı verildi.

Görevden Uzaklaştırma Kararı

Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince Özgür Kabadayı'yı geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

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