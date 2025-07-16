Bursa'da LGS'de 36 Tam Puan İddiası Gerçeği Yansıtmıyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde kentteki bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Alireisoğlu, bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu ifade etti.

LGS Sonuçları ve İddialar

Alireisoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: