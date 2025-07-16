Bursa'da LGS'de 36 Tam Puan İddiası Gerçeği Yansıtmıyor
Bursa'da bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin LGS'de tam puan aldığı iddiası asılsız çıktı. Resmi açıklama detayları haberde.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 11:08, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 11:09
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Son günlerde kentteki bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Alireisoğlu, bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. LGS sınavında Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu ifade etti.
LGS Sonuçları ve İddialar
Alireisoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
- "Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunda 36 öğrencinin tam puan aldığı yönündeki iddia asılsızdır."
- Okul, Türkiye genelindeki bazı imam hatip ortaokullarından çıkan birincileri, fotoğraflarından oluşan afişle tebrik etmiştir.
- Durum bundan ibarettir.