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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 12:48, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 12:49
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Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan Cengiz Karakaya'ya (61) kene tutundu.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

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