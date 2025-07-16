Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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