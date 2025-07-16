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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, 12 Temmuz'da 147 bin 781 yolcuya hizmet vererek tarihindeki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 13:54, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 13:49
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu ve uçuş sayısında yeni rekor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12 Temmuz'da iç hatlarda 65 bin 552, dış hatlarda ise 82 bin 229 yolcu olmak üzere toplam 147 bin 781 yolcu havalimanını kullandı. Bu rakamla birlikte, 5 Haziran'da kaydedilen 144 bin 590 yolculuk bir önceki rekor aşıldı.

Uçuş sayısı ise 5 Haziran'daki rekor günüyle aynı kalarak toplam 796 olarak gerçekleşti. Bu uçuşların 335'i iç hat, 461'i dış hat seferlerinden oluştu.

Dış hat gelen yolcu ve uçuşlarında da rekor

Aynı tarihte dış hatlarda gelen uçuş sayısı 232, gelen yolcu sayısı ise 42 bin 434 olarak tespit edildi. Daha önceki rekorlar sırasıyla 8 Haziran'da 231 sefer ve 4 Haziran'da 41 bin 959 yolcu olarak kayıtlara geçmişti. Yolcu yoğunluğundaki artışta resmi tatil olan 15 Temmuz ile hafta sonunun birleştirilmesiyle oluşan dört günlük tatil süresi etkili oldu.

Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki havayolu bağlantılarında stratejik bir merkez konumuna gelen ISG'de artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla 2024'te yaklaşık 34 milyon avro yatırımla başlatılan "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin etkileri, özellikle tatil dönemlerindeki yoğunlukta belirgin şekilde hissediliyor.

Ulaşım olanakları ve merkezi bölgelere yakınlığı dolayısıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan ISG, İstanbul ve çevresini 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 noktaya bağlıyor.

ISG, İstanbul'un dünyaya açılan kapılarından biri olarak Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI) Mayıs 2025 Hava Trafik Raporu'na göre, yılda 40 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanları arasında en hızlı büyüyen terminal oldu.

ISG, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artışla yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet verdi.

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