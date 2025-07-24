2024 İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavında soru iptal istemine red

İlk derece mahkemesi iptal etmişti

Dava konusu sınav sorusu ile başvuru kılavuzunda yer verilen alan bilgisi test konuları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu sorunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olduğu, bir başka ifadeyle başvuru kılavuzunda yer verilen alan bilgisi konuları dışında kaldığı anlaşıldığından, hatalı belirlendiği anlaşılmıştır.

Danıştay: Soru hukuka uygundur

Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ve sınav duyurusunda yer alan Alan Bilgisi Testi soruları içerisinde sorulacağı belirtilen konular arasında Vergi Usul Kanunu yer almamış ise de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun damga resmine ilişkin hükümlerinin damga vergisi hakkında da uygulanır düzenlemesi karşısında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nunda damga vergisine ilişkin düzenlemelere ilişkin bilgi gerektiren soruların Alan Bilgisi Testi soruları içerisinde sorulacağı belirtilen konular arasında yer alan Damga Vergisi Kanunu kapsamında sorulabileceği açıktır.

Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden; dava konusu sorunun çözümünün damga vergisinde uygulanacak tarh zaman aşımı süreleri bilgisini gerektirdiği, Damga Vergisi Kanunu'nda zaman aşımı sürelerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı; ancak, anılan Kanun'un 30. maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun damga resmine ilişkin hükümlerinin damga vergisi hakkında da uygulanacağı düzenlemesinin yer aldığı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, damga vergisinde uygulanacak zaman aşımı sürelerinin düzenlendiği, bu bilgiyle de dava konusu sorunun çözülebileceği anlaşılmıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2025/914

Karar No: 2025/891

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Davacı tarafından, 07/12/2024 tarihinde katılmış olduğu "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı" sorularından Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan "Damga vergisine tabi 25/02/2015 tarihinde düzenlenen bir kağıttan 13/01/2021 tarihinde tekrar yararlanılması durumunda tarh zaman aşımı hangi tarihte dolar?" şeklindeki 26. sorunun iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesince; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Zamanaşımı süreleri" başlıklı 114. maddesinin son fıkrasında; "Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkür evraka ait vergi alacağı yeniden doğar." hükmünün yer aldığı, bu minvalde, dava konusu sınav sorusu ile başvuru kılavuzunda yer verilen alan bilgisi test konuları birlikte değerlendirildiğinde, dava konusu sorunun 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olduğu, bir başka ifadeyle başvuru kılavuzunda yer verilen alan bilgisi konuları dışında kaldığı anlaşıldığından, hatalı belirlendiği anlaşılan dava konusu sorunun iptali gerektiği sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davanın süresinde açılmadığı, davacının hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptaline karar verilmesi halinde dahi mülakata katılmaya hak kazanamayacağı, bu nedenle dava açmakta hukuki menfaatinin ve dolayısıyla dava açma ehliyetinin bulunmadığı, davalı idare tarafından hazırlanan sınavlarda yürütülen soru hazırlama ve bilimsel denetim çalışmaları ülkenin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerce gerçekleştirildiği, gerekli onayları alan soruların soru havuzuna gönderildiği, bu minvalde söz konusu soruda herhangi bir hata bulunmadığı belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davanın süresinde açıldığı, sorunun iptalini talep etmekte meşru, güncel ve kişisel bir menfaatinin bulunduğu, sorulan sorunun sınav duyurusunda yer verilen test konuları kapsamı dışında yer aldığı, bahse konu sorunun cevabının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozularak davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve davalı idarenin usule ilişkin itirazları yerinde görülmeyerek, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Davacı tarafından, 07/12/2024 tarihinde katılmış olduğu "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı" sorularından Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan "Damga vergisine tabi 25/02/2015 tarihinde düzenlenen bir kağıttan 13/01/2021 tarihinde tekrar yararlanılması durumunda tarh zaman aşımı hangi tarihte dolar?" şeklindeki 26. sorunun iptali istemiyle temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulü" başlıklı 20/B maddesinde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan merkezi ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulü belirlenmiş olup; ara kararı verilmesi, keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılacağı, Danıştayca evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda, maddi vakalar hakkında edinilen bilgi yeterli görülürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise, işin esası hakkında karar verileceği, aksi halde gerekli inceleme ve tahkikatın yine Danıştay tarafından yapılarak esas hakkında yeniden karar verileceği ve temyiz üzerine verilen kararların kesin olduğu hükme bağlanmıştır.

4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslarının düzenlendiği yirmibeşinci bölümünde yer alan 346. maddesinde; "(1) Bu Bölümün uygulanmasında;.....e) Kılavuz: Ölçme, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin uyulması gereken kurallar, duyurular veya yol gösterici açıklamalardan oluşan ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan basılı veya elektronik ortamdaki bilgi paketini,...ifade eder." ve 347. maddesinde ise "....(2) Başkanlığın görev ve yetkileri şunlardır:....i) Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamak." hükümleri yer almaktadır.

6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 7. maddesinde; "(1) Sınav, ölçme, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, güvenilirlik, gizlilik, tarafsızlık, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde ve adaylara fırsat eşitliği sağlayacak biçimde yapılır.....(5) Sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Başkanlığın internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.....(7) Yükseköğretim ile ilgili sınavlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır." kuralına yer verilmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanunu'nun "İcra Daireleri" başlıklı 1. maddesinin, 4. fıkrasında; "İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre atanırlar. İcra katipleri arasından Adalet Bakanlığı tarafından yaptırılacak yazılı sınav ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak sözlü sınav sonucuna göre de icra müdür veya icra müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılabilir." ve 6. fıkrasında; "İcra müdür ve icra müdür yardımcıları ile icra katiplerinin, yazılı sınav, sözlü sınav, görevlendirme, nakil, unvan değişikliği, görevde yükselme ve diğer hususları yönetmelikle düzenlenir.

" hükümleri yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Sınav şekilleri" başlıklı 7. maddesinde; "İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur. İcra katipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir. Yazılı sınavlar Bakanlığın sınav yapmaya yetkili resmi kurumlarla yapacağı protokol çerçevesinde yapılır. Bu protokolde yazılı sınavın usul ve esasları ile yeri ve tarihi belirlenir. ..." düzenlemesi ve "İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi" başlıklı 11. maddesinde; "Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

...

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı.

b) İcra ve İflas Kanunu,(Ek ibare:RG-14/9/2022-31953) Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği.

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, (Değişik ibare:RG-11/8/2018-30506) Bölge Adliye ve AdliYargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (Ek ibare:RG-14/9/2022-31953) , Elektronik Tebligat Yönetmeliği.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir.

...

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlasıaday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılısınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanıalanlar da sözlü sınava çağrılır." düzenlemeleri yer almaktadır.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2024 yılı Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcıları Seçme Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda; "...Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Konuları (Soru Sayısı)

a) Türkçe (10)

b) Matematik (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (5)

Alan Bilgisi Testi Konuları (Soru Sayısı)

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (8)

b) İcra ve İflas Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (8)

e)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği (8)

Alan Bilgisi Testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

...." düzenlemelerine yer verilmiştir.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde; "Vergi Usul Kanununun Damga Resmine ilişkin hükümleri Damga Vergisi hakkında da uygulanır." hükmü yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Zamanaşımı süreleri" başlıklı 114. maddesinin dördüncü fıkrasında; "Damga vergisine tabi olup vergi ve cezası zamanaşımına uğrayan evrakın hükmünden tarh zamanaşımı süresi dolduktan sonra faydalanıldığı takdirde mezkür evraka ait vergi alacağı yeniden doğar." düzenlemesi yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan uyuşmazlık; 2024 yılı "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı" sorularından Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan "Damga vergisine tabi 25/02/2015 tarihinde düzenlenen bir kağıttan 13/01/2021 tarihinde tekrar yararlanılması durumunda tarh zaman aşımı hangi tarihte dolar?" şeklindeki 26. sorunun, Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ve sınav duyurusunda yer alan Alan Bilgisi Testi Soruları içerisinde sorulacağı belirtilen "Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu" soruları kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkindir.

Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ve sınav duyurusunda yer alan Alan Bilgisi Testi soruları içerisinde sorulacağı belirtilen konular arasında Vergi Usul Kanunu yer almamış ise de 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun damga resmine ilişkin hükümlerinin damga vergisi hakkında da uygulanır düzenlemesi karşısında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nunda damga vergisine ilişkin düzenlemelere ilişkin bilgi gerektiren soruların Alan Bilgisi Testi soruları içerisinde sorulacağı belirtilen konular arasında yer alan Damga Vergisi Kanunu kapsamında sorulabileceği açıktır.

Dosyada bulunan bilgi ve belgeler ile yukarıda açık metinlerine yer verilen mevzuat hükümlerinin incelenmesinden; dava konusu sorunun çözümünün damga vergisinde uygulanacak tarh zaman aşımı süreleri bilgisini gerektirdiği, Damga Vergisi Kanunu'nda zaman aşımı sürelerine ilişkin bir düzenleme bulunmadığı; ancak, anılan Kanun'un 30. maddesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun damga resmine ilişkin hükümlerinin damga vergisi hakkında da uygulanacağı düzenlemesinin yer aldığı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114. maddesinin dördüncü fıkrasında ise, damga vergisinde uygulanacak zaman aşımı sürelerinin düzenlendiği, bu bilgiyle de dava konusu sorunun çözülebileceği anlaşılmıştır.

Bu durumda, 07/12/2024 tarihinde gerçekleştirilen "İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı" sorularından Alan Bilgisi Testi kısmında yer alan "Damga vergisine tabi 25/02/2015 tarihinde düzenlenen bir kağıttan 13/01/2021 tarihinde tekrar yararlanılması durumunda tarh zaman aşımı hangi tarihte dolar?" şeklindeki 26. sorunun Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde ve sınav duyurusunda yer alan Alan Bilgisi Testi soruları içerisinde sorulacağı belirtilen konular arasında yer alan Damga Vergisi Kanunu kapsamında sorulduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık; dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. DAVANIN REDDİNE,

4. Ayrıntısı aşağıda gösterilen ... TL ilk derece yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

5. ... TL temyiz yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir edilen ... TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,

6. Posta giderleri avansından artan tutarının davalı idareye iadesine,

7. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

8. 2577 sayılı Kanun'un 20/B maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 20/02/2025 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY:

Temyize konu İdare Mahkemesi kararı, usul ve yasaya uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, temyize konu kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden; davalı idarenin temyiz isteminin reddi ile temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının onanması gerektiği görüşüyle, karara katılmıyorum.