TSK'dan İstifa Sonrası Özel Sektörde Çalışma Durumunda Emeklilik Hangi Statüden Kazanılır?

Soru : Merhabalar, ben TSK da görevli bir subayım. SGK'ya göre 60 yaş 2043 emeklilik tarihim görünmektedir. Bu süre FHZ ile öne gelmektedir ve 56 yaşa tabi olmaktayım. E-Devlet üzerinden yaptığım sorgulamada FHZ hesabıyla beraber şu anki toplam hizmet sürem 25 yıl 0 Ay 15 gün olarak görünmektedir. Bugün itibariyle istifa edip özel sektöre geçmem durumunda gene devletten 4 C emeklisi olabilir miyim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce TSK personeli olan subayların emeklilik işlemlerinde, diğer devlet memurlarında olduğu gibi 1 Ekim 2008 tarihinden önceki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam eder. Bu işlemlerde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri dikkate alınır.

5434 sayılı Kanunda yer alan emeklilik koşulları ile ilgili madde ifadelerinde, erkekler için 25 hizmet yılı ile birlikte yaş koşulunun da olması gerektiği kuralı bulunmaktadır.

Askeri personelin fiili hizmet süresi zammı, diğer söylemle yıpranma payları erken emeklilik şartlarını kazanmalarını sağlamaktadır. Emeklilik yaş gruplarından yıpranma payları eksiltilerek emeklilik yaş tarihleri daha önceye çekilmektedir. Bu durum yıpranma payı olan meslek grupları için avantajlı bir durumdur. Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve girmiş olanlar için emeklilik yaş hadlerinden yıpranma paylarının tamamı (5434 sayılı Kanun Geçici 205 hükmü) dikkate alınmakla birlikte bu tarihten sonra ilk defa göreve girmiş olanlar için ise 3 yılı geçmemek üzere yarısı (5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü) dikkate alınmaktadır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu şartlarına göre erkek memurların 25 hizmet yılı ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi başlamış olanlar için yaş şartı aranmaksızın, bu tarihten sonra göreve girenler için ise 25 yıl hizmet ile birlikte kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartı aranmak suretiyle emeklilik kazanımları sağlanmış olur.

Ayrıca, TSK personelinin azami olarak görev yapabilecekleri yaş haddi 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmü ile belirlenmiştir. Bu yaş hadleri kişilerin bu görevlerde bulundukları sürece uygulanır, bu görevlerden ayrıldıktan sonra uygulanmaz.

Ayrıca, 1 Ekim 2008 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlardan memurluk, işçilik, esnaflık gibi farklı statülerde geçen hizmetleri bulunanlar için de 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle hizmet süreleri birleştirilmektedir.

Bu kanun hükümlerine göre; ilgililerin hizmet sürelerinin hesabı yapılmak suretiyle hangi kanun hükmüne tabi olacakların ve aylıklarının bağlanacağının tespiti yapılmaktadır. Bu tespit işleminde ilgililerin son yedi yıllık fiili hizmet süreleri (FHZ hizmet birleştirmede uygulanır, ancak son 7 yıl (1260 gün) hesabına dahil edilmez) esas alınmaktadır. Buna göre;

Birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) üzerinden;

-Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan kurum (SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı gibi)

-Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı hizmetlerinin eşit olması halinde ise son defa tabi olunan Kurum,

mevzuatına ilişkin hükümler uygulanmaktadır. (506 Sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun veya 5434 sayılı Kanun gibi)

Malullük, Ölüm, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re'sen emekli olma, Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme, Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi hallerinde ise bu hallerin oluştuğunda hangi statüde iseler o statü üzerinden aylık bağlanması durumu ortaya çıkmakta son 7 yıl hizmet hesabı (1260 gün) yapılmamaktadır.

4/C den emeklilik durumu, yani memurluk statüsünden emeklilik durumu:

Bunun sağlanması için memurluktan istifa sonrası yukarıda da belirttiğimiz gibi 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışılması halinde memurluk statüsünden emeklilik kazanılmaz, bunun için memurluk sonrası 1259 gün ve daha az işçi olarak çalışılması ve SGK primlerinin bu günden sonra ödenmemesi halinde yine memurluk statüsünden emeklilik kazanımı mümkün olur.

https://www.memurlar.net/haber/955543/

https://www.memurlar.net/haber/1106977/

https://www.memurlar.net/haber/1000748/

https://www.memurlar.net/haber/867159/

Ancak, TSK personelinden makam tazminatı alamayanlara yönelik emeklilikte 5434 sayılı Kanun ek madde 81 hükmü gereği ödenen ayrıca ödemeden yararlanma durumu ortadan kalkar.

4/C sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmesi durumu:

25 yıl hizmet (yıpranma payı dahil) tamamlandıktan sonra istifa etmek ve daha sonra ister 1260 gün kuralına dikkat edip memurluk statüsünden ister 1260 gün kuralını aştıktan sonra işçilik statüsünden aylık bağlanma halinde memurluk süresine emeklilik ikramiyesi ödenir. Farklı statülerde geçen hizmetler üzerinden aylık bağlanma durumunda emeklilik ikramiyesi nasıl ödenir konularında yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

https://www.memurlar.net/haber/945474/

https://www.memurlar.net/haber/1139104/

Açıklamalarımız bağlamında hakkınızda söylenebilecek durum şöyledir:

Sizin yapacağınız ilk işlem Kurumunuzdan kesin olarak yıpranma süreleriniz de dahil toplam hizmet sürenizi netleştirmeniz olacaktır. Hizmet süreniz belirttiğiniz gibi 25 yıl hizmet ise mevzuata uygun olarak istifa etmeniz halinde memurluk sürenizin her tam yıllarına karşılık (yıpranma süresi dahil) emekli ikramiyesi kaybınızın ortaya çıkmayacağını,

İstifa sonrası özel sektörde 1260 günden az olmak şartıyla, yani en son 1259 gün işçi olarak çalışmış olsanız dahi, bu süreden fazla SGK primleri ödenmemiş olması şartıyla ayrılmanız durumunda emeklilik müracaatınızda yine hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle memurluk statüsü üzerinden emekli olabileceğinizi,

Ancak, son statünüz TSK personeli olmadığı için genel hükümlere tabi olacağınızı, emeklilik işlemlerinizde de yaş şartı olarak yıpranma payının emeklilik yaş haddinizden (8 Eylül 1999 sonrası göreve başlamış iseniz azami 3 yılı geçmemek üzere yarısının) indirilmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, bu durumlarınıza netlik kazandırmak açısından Kurumunuzdan ayrıca öğrenmenizi de tavsiye edebiliriz.