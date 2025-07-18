Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?

Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Kavrulacağız! Sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece artacak
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Ev Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Meclis Komisyonu için ilk adım
Meclis Komisyonu için ilk adım
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi
MEB LGS raporunu yayımladı
MEB LGS raporunu yayımladı
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
Kamu işçisinin zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 24 oldu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
MEB'den Uluslararası Projelere Öğretmen Görevlendirme Duyurusu
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
İzin Düzenlemesinde Maaştan Kesinti Olacak Mı?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
1 asgari ücretle, kaç metrekare konut alınabiliyor?
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması: 18 gözaltı
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Meclis'te 'LGS 'kavgası: Yalancı herif, adi bir yalancısın, ahlaksız!
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Maden Kanunu'nda yeni dönem
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
Toplu iş sözleşmesinde hakem kurulunun ücretleri artırıldı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
1 sayılı CBK'da değişiklik yapıldı
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
KDK önerdi: Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Kamu İşçilerine Zamda Son Teklif Yarın Açıklanıyor!
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Erdoğan'dan LGS iddialarına tepki: Çocukları rahat bırakın
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
YÖKAK'ın EQAR Kaydı 2030'a Kadar Uzatıldı!
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Yarım zamanlı çalışmadan 30 bin memurun yararlanması bekleniyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Erdoğan açıkladı: Memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı geliyor
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
Haziranda Konut Satışları Rekor Kırdı! Yüzde 35,8 Artış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?

657/4 (B) kapsamında Sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur statüsüne geçenler hakkında emekli ikramiyesi ödenmesinde 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri uygulanmaz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 15:19
Yazdır
Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?

Soru : Merhaba evlenip yurtdışına gitme gibi bir durumum var. 2017 Şubat ayında sözleşmeli memur olarak işe başlayıp 2023 senesinde 657 li devlet memuru oldum. Evlilik yoluyla istifa ettiğim için tazminat almam gerekmez mi. Özlük işlerim alamayacağımı söylüyor.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2023 yılında sözleşmeli iken memurluğa geçme imkanı 7433 sayılı Kanunla (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) sağlanmış, bu imkandan yararlanıp müracaatları üzerine memur kadrosuna geçenlere sözleşmeli sürelerine karşılık iş sonu tazminatı ödenmemiş, bu süreleri emekliliklerinde emekli ikramiye hizmet yıllarına dahil edilmiştir.

7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:

".Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."

657 sayılı Kanunun geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:

".Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."

HÜKMÜN YORUMU:

Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir. Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.

Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin 5434 kuralları çerçevesinde ödeneceği belirlenmiştir.

657 sayılı Kanun kapsamında Memur iken istifa etme halinde emekli ikramiyesi ödenmesi şartları:

Memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi usul ve esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve ek madde 82 hükmünde belirlenmiş olup, bu hükümler gereği mutlaka emekli aylığı bağlanması şartı aranmıştır. Dolayısıyla, memurlara emekli ikramiyesi ödenmesinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri esas alınmaz, 5434 hükümleri esas alınmaktadır. Yani, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında en az 2 yıl süre ile görev yapıp istifa etmiş olma halinde iş sonu tazminatı alma durumu olurdu, ancak yukarıda belirttiğimiz kanun gereği memurluk statüsüne geçmiş olma halinde ise almak mümkün olmamaktadır.

Konuları içeren değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1075914/

https://www.memurlar.net/haber/1124555/

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

7433 sayılı Kanundan yararlanarak memur kadrosuna geçtiğiniz anlaşılmaktadır. Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçmeniz nedeniyle sözleşmeli geçen sürelerinize ve memurluk sürelerinize evlilik nedeniyle istifa etmeniz halinde emekli ikramiyesi ödenmesinin 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve ek madde 82 hükümleri dikkate alındığında, yani emekli aylığı bağlanması şartı dikkate alındığında mümkün olamayacağını, dolayısıyla da Kurumunuzdan aldığınız bilginin doğru olduğunu değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Yine de yazılı olarak SGK na müracaat edip bilgi almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber