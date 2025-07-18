Evlilik Nedeniyle İstifa Eden Memur İkramiye Alabilir Mi?

Soru : Merhaba evlenip yurtdışına gitme gibi bir durumum var. 2017 Şubat ayında sözleşmeli memur olarak işe başlayıp 2023 senesinde 657 li devlet memuru oldum. Evlilik yoluyla istifa ettiğim için tazminat almam gerekmez mi. Özlük işlerim alamayacağımı söylüyor.

Detaylar/Değerlendirmeler:

2023 yılında sözleşmeli iken memurluğa geçme imkanı 7433 sayılı Kanunla (26/01/2023 tarih ve 32085 sayılı R.G.) sağlanmış, bu imkandan yararlanıp müracaatları üzerine memur kadrosuna geçenlere sözleşmeli sürelerine karşılık iş sonu tazminatı ödenmemiş, bu süreleri emekliliklerinde emekli ikramiye hizmet yıllarına dahil edilmiştir.

7433 sayılı Kanun Madde 2 hükmü ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4/B hükmüne eklenen paragraf hükmü şu şekildedir:

".Bu kapsamda memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır..."

657 sayılı Kanunun geçici madde 43 hükmü de şu şekildedir:

".Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır."

HÜKMÜN YORUMU:

Bu hüküm ile sözleşmeli olarak görev yapmakta olanlardan memur kadrosuna geçenlere iş sonu tazminatı ödenmemektedir. Ödenmeyen bu süreler memur statüsünde ödenecek olan emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresine dahil edilmektedir.

Yani, ilk memurluğa geçişte iş sonu tazminatı ödemesi yapılmayacağı, daha sonra emekli olunacağı zamanda sözleşmeli geçen süreleri ile memurlukta geçen sürelerinin toplamı üzerinden emekli ikramiyesinin 5434 kuralları çerçevesinde ödeneceği belirlenmiştir.

657 sayılı Kanun kapsamında Memur iken istifa etme halinde emekli ikramiyesi ödenmesi şartları:

Memurlar için emekli ikramiyesi ödenmesi usul ve esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve ek madde 82 hükmünde belirlenmiş olup, bu hükümler gereği mutlaka emekli aylığı bağlanması şartı aranmıştır. Dolayısıyla, memurlara emekli ikramiyesi ödenmesinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümleri esas alınmaz, 5434 hükümleri esas alınmaktadır. Yani, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında en az 2 yıl süre ile görev yapıp istifa etmiş olma halinde iş sonu tazminatı alma durumu olurdu, ancak yukarıda belirttiğimiz kanun gereği memurluk statüsüne geçmiş olma halinde ise almak mümkün olmamaktadır.

Konuları içeren değerlendirmelerimiz için,

https://www.memurlar.net/haber/1075914/

https://www.memurlar.net/haber/1124555/

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Açıklamalarımız bağlamında değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır:

7433 sayılı Kanundan yararlanarak memur kadrosuna geçtiğiniz anlaşılmaktadır. Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçmeniz nedeniyle sözleşmeli geçen sürelerinize ve memurluk sürelerinize evlilik nedeniyle istifa etmeniz halinde emekli ikramiyesi ödenmesinin 5434 sayılı Kanun Madde 89 ve ek madde 82 hükümleri dikkate alındığında, yani emekli aylığı bağlanması şartı dikkate alındığında mümkün olamayacağını, dolayısıyla da Kurumunuzdan aldığınız bilginin doğru olduğunu değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz bu şekilde olmaktadır. Yine de yazılı olarak SGK na müracaat edip bilgi almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz.