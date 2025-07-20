Hakkında Yargılanmanın Yenilenmesi Kararı Verilen Memur Atılabilir Mi?

Mahkeme, yargılanmanın yenilenmesi dikkate alınarak ilişiğinin kesilmesinin hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.

İlk derece mahkemesi: Ortada kesinleşmiş bir hüküm yoktur.

Davacının sözleşmesinin, hakkında memuriyete engel kabul edilen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu gerekçesiyle feshedildiği, ancak hükmü veren Mahkemece davacının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edildiği dikkate alındığında, bu aşamada davacı hakkında kesinleşmiş bir Mahkeme kararı bulunduğundan bahsedilmeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

İstinaf ve ardından Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/3149

Karar No: 2025/1192

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

TRT Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Daire Başkanlığında yardımcı yapım elemanı olarak görev yapan davacının, "dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğundan bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan koşulları kaybettiğinden, aynı Kanun'un 98. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve TRT Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliği'nin 37. ve 90. maddeleri uyarınca sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin ... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının işlem tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ...tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının sözleşmesinin, hakkında memuriyete engel kabul edilen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunduğu gerekçesiyle feshedildiği, ancak hükmü veren Mahkemece davacının yargılamanın yenilenmesi talebinin kabul edildiği dikkate alındığında, bu aşamada davacı hakkında kesinleşmiş bir Mahkeme kararı bulunduğundan bahsedilmeyeceğinden dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmeleri gereken tarihlerden itibaren, dönemsel olarak işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ve özlük haklarının iadesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte kesinleşmiş mahkumiyetin mevcut olduğu, mahkumiyetin sonradan ortadan kaldırılmasının işlemin hukuka uygunluğunu değiştirmeyeceği belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen kararın dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Temyize konu kararın, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmeleri gereken tarihlerden itibaren dönemsel olarak işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" ilişkin kısmı incelendiğinde;

Davacının işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklara uygulanacak "yasal faizin başlangıç tarihi"nin, dava açma tarihi olan 23/03/2021 tarihi esas alınarak, bu tarihten itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte idarece davacıya ödenmesine karar verilmesi gerekirken; söz konusu parasal hakların; "hakediş tarihlerinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde hüküm kurulmasında hukuka ve Danıştay içtihatlarına uygunluk bulunmamakta ise de; bu yanlışlık; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan eksiklik ve yanlışlık kapsamında olduğundan, İdare Mahkemesi kararının, "dava konusu işlem nedeniyle davacının yoksun kaldığı parasal haklarının, dava açma tarihi olan 23/03/2021 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine" şeklinde düzeltilerek onanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmeleri gereken tarihlerden itibaren dönemsel olarak işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ve özlük haklarının iadesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararının, yukarıda belirtilen şekilde düzeltilerek ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ... Bölge İdare Mahkemesi...İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 06/03/2025 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.