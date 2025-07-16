'Faladdin' ve 'Binnaz' isimli fal uygulamaların sahibi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Faladdin" ve "Binnaz" isimli fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen gözaltına alındı.

Taşdelen'in, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddia edildi. Soruşturma, Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor ve Taşdelen hakkında çeşitli raporlar hazırlandı.

Olayın Detayları

MASAK ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı raporlarında, Taşdelen'in suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı belirtildi.

ve raporlarında, Taşdelen'in suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı belirtildi. Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına el konuldu.

şirket ortaklık paylarına el konuldu. Şüphelinin, "Tekke ve zaviyelerle türbelerin şeddine ve türbedarlıklar ile birtakım unvanların men ve ilgasına dair kanun"a muhalefet, "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği tespit edildi.

İki şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi ve yapılan aramalarda cep telefonu, sim kart, tablet, 7 bilgisayar, harici hard disk, USB ve hafıza kartı ele geçirildi.

El konan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Soruşturmanın Seyri

Sertaç Taşdelen, soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, elde edilen deliller doğrultusunda adli işlemler devam ediyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



