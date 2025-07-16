Hekimler için 2 kritik karar yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, irtikap veya güveni kötüye kullanma suçlarından hapis cezasına mahkum olanların, hekimlik mesleğini icra edemeyeceklerine hükmün Anayasa'ya uygun olduğuna karar verdi. Kararda kısıtlamanın süresiz olmadığı, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunun 13/A bendi uyarınca, mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten 3 yıl sonra, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna gidebileceğine dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca, irtikap ve güveni kötüye kullanma suçlarından mahkum olanlar, mahkum olunan ceza süresi+3 yıl boyunca hekimlik mesleğini yapamayacak

İrtikap suçuyla ilgili kararı görmek için tıklayın.

Güveni kötüye kullanma suçuyla ilgili kararı görmek için tıklayın.