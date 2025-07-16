Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında!

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı ve güncel yapılanma içerisinde yer aldığı tespit edilen M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. ile birlikte, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Operasyonun Detayları

6 şüpheli gözaltına alındı.

gözaltına alındı. Z.K. , 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu ve 4 yıldır firariydi.

, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu ve 4 yıldır firariydi. Şüpheliler, FETÖ/PDY'ye finans sağlamak ve güncel yapılanmada yer almakla suçlanıyor.

Polis merkezindeki işlemler sürüyor.







