Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceğimizi üzerinde inşa edeceğimiz ruh, 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkıp vatanı, milleti koruyan insanımızın ruhudur. Bu yeterince bize güç vermektedir ve Cumhuriyet'imizin kazanımları, medeniyetimizin değerleri, bütün bunlarla birlikte bu yüzyılı inşa etmeye kararlıyız." dedi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli'ne katıldı. Panelin ana başlıkları olan "hafıza, adalet ve gelecek" kavramlarının çok iyi tespit edildiğini vurguladı. Hafızanın, o gece neler yaşandığını; adalet kavramının FETÖ terör örgütü ve arkalarındaki karanlık güçlerden hukuk çerçevesinde nasıl hesap sorulması gerektiğini; geleceğin ise bu acı tecrübeden çıkarılacak derslerle nasıl daha sağlıklı, sağlam bir zeminde inşa edileceğini gösterdiğini aktardı.

Hafıza ve Tarihi Tecrübe

Uzun bir tarihi geçmişin de hafızanın bir parçasını oluşturduğuna işaret eden Yılmaz, "Haşhaşi kavramı önemli bir unsur diye düşünüyorum. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e devam eden bu çizgimizde tarihi bir tecrübemiz var." dedi. Bu tarihimizi daha iyi kavrasak, FETÖ ihanetini de daha iyi anlamlandırabileceğimizi belirtti.

Darbeler ve Milli İrade

Yılmaz, darbeler tarihinin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, 1960 ile başlayan darbeler parantezinin 15 Temmuz ile birlikte kapandığını söyledi. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalanmasının tesadüf olmadığını vurguladı.

Meclis ve Külliye , milli iradeyi temsil eden kurumlar olarak hedef alındı.

, milli iradeyi temsil eden kurumlar olarak hedef alındı. Düşman ordularının bile meclislere saygı gösterdiğini, ancak FETÖ'nün bu sınırı aştığını belirtti.

Darbelerin dış bağlantılarına dikkat çekti.

Adalet ve Uluslararası Tutum

Yılmaz, hain darbe girişiminden sonra birçok FETÖ'cünün gözaltına alındığını, tutuklandığını ve yargılandığını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak adaleti tecelli ettirmiştir dedi. Ancak demokratik dünyanın 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türkiye'deki direnişi görmezden geldiğini belirtti.

Kurumların Güçlenmesi ve Terörle Mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 15 Temmuz'dan kısa süre sonra Suriye'de operasyon yaptığını anımsatan Yılmaz, FETÖ'nün tasfiyesinden sonra kurumların daha fazla güç kazandığını ifade etti. Gelecek kavramına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, ülkenin geleceğinin çok daha güçlü, sağlam zeminlerde oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Terörsüz Türkiye Hedefi

FETÖ'süz bir Türkiye'nin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

vurguladı. 15 Temmuz sonrası oluşan ittifakın terörü ülkenin gündeminden çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Provokasyonlara ve dezenformasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Yılmaz, Köklü tarihimiz ve Cumhuriyet'imizin kazanımlarıyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz dedi. 15 Temmuz sonrası oluşan atmosferin huzurun, kardeşliğin ve milli birliğin yüzyılına zemin hazırladığını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın daha müreffeh, uluslararası alanda etkin ve güçlü bir Türkiye anlamına geldiğini vurguladı.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Milli iradenin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, yeni anayasa tartışmalarının çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'nin darbe sonrası dönemlerde yapılmış anayasalardan kurtulması gerektiğini ifade etti.

Halkın kendi anayasasını yapmasının önemine dikkat çekti.

dikkat çekti. Anayasanın geniş toplumsal mutabakatla şekillendirilmesi gerektiğini belirtti.

Daha özgürlükçü, kapsayıcı ve sade bir anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı.

Yeni Anayasa ile Türkiye'nin çok daha güçlü bir demokrasiye sahip olacağına inandığını söyledi.



