Hastaya eziyet eden hemşirelerin yargıladığı davada duruşma ertelendi

Ataşehir'de özel hastanede yoğun bakımda yatan Nermin Zeren (79)'in yüzüne para atıp eziyet ettikleri görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmayı eksik hususların giderilmesi için 5 Kasım'a erteledi.

Ataşehir'de özel hastanede 2021 yılında yoğun bakımda yatan Nermin Zeren'in yüzüne para atıp eziyet edilirken kaydedilen ve 2022 yılının Ekim ayında ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada tepki toplamıştı. Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol'un haklarında, 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet' suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istenirken, Mert Can Saylar hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis ceza istedin. Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'ın yargılandığı davanın 2. Celsesi görüldü. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2. duruşmasına tutuksuz sanıklar Nuriye Koç, İrem Aysima Erol, bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı verilen sanık Murat Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

'GÖRÜNTÜLERDE KONUŞAN KİŞİLERDEN DEĞİLİM'

Tutuksuz sanık İrem Aysima Erol savunmasında, \"Söz konusu görüntülerde konuşan kişilerden değilim. Ben orada yaklaşık 1-1.5 yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalıştım. Bu süre boyunca kendim eziyette bulunmadığım gibi başka bir arkadaşımında eziyetlerine şahitte bulunmadım\" dedi.

'OLAYLAR ORTAYA ÇIKMADAN ÖNCE CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNMUŞTUM'

Bir önceli celse hakkında zorla getirilme kararı verilen tutuksuz sanık Murat Yıldırım ise, \"Ben hastanede temizlik personeli olarak çalışmaktaydım. Nöbete kaldığım hiçbir zaman şahsa eziyet edildiğini görmedim. Orada 3 sene çalıştım. Sabah doktor odasında söz konusu videoları hemşirelerin izlediğini gördüm hepsinin telefonunda vardı. Eğlence amaçlı izliyorlardı. Herkes herkese bu videoları bazen Whatsapp üzerinden gönderiyorlardı bazen de benim yaptığım gibi masanın üzerinden oynatılan görüntü başka telefondan videoya alınıyordu. Bendeki videoları kimseye göndermedim telefonla birlikte hakim beye teslim ettim. Hastanede ki çalışanlar videoları bazen hasta yakınına bazen de kendi ailelerine gönderiyorlardı. Ben sadece bu durumu şikayet etmek amacıyla görüntüye almıştım. Bu olaylar ortaya çıkmadan önce ben Cimer'e şikayetçi olmuştum. İşlerin ağırlaşması ve gördüğüm olaylar sebebiyle işten ayrılmak istedim. Beni yönetim katına çağırdılar. Neden beni çağırdıklarını anlamadım 'buraya kadar gelmişken seninle görüşelim' dediler. 'Telefonu bize bırak biz sana sıfır yeni bir telefon verelim ayrıca tazminatını biz verelim üzerine bir miktar da para verelim' teklifinde bulundular ancak ben telefonumu vermedim. O esnada orada Ankara'dan getirdikleri başhemşire ve Ankara'dan getirdikleri avukat vardı. İkisi de bayandı ancak aradan uzun zaman geçtiği için isimlerini hatırlamıyorum. Ayrıca hastanenin insan kaynakları danışmanı da vardı. Görüntülerin ortaya çıkmaması için telefonumu istemişlerdi. Diğer çalışanlara görüntüler olsa da kimse ortaya çıkarmamıştı. Benim işten ayrılmamın çok öncesinde Cimer'e şikayette bulunmuştum. Denetlemeye gelmişlerdi ancak bu görüntüler ortaya çıkmadı. Hastane yönetimi benim Cimer'e şikayet ettiğimi bilmiyorlardı öyle olsaydı bu durumu gelip bana sorarlardı. Cimer'e bizzat kendi T.C numaram ve ismimle şikayet ettim. Hepsinin ekran resimlerini de çekip hakime teslim etmiştim. Ben çalıştığım süre boyunca hiçbir zaman herhangi bir hastaya karşı eziyet verici eylemlere bizzat şahit olmadım ancak bu tarz videolar izlendiğini gördüm. Videolar çoğunlukla Nermin Zeren'e ilişkin olacak şekilde 7-8 farklı video olduğunu hatırlıyorum. Ben 7-8 tanesini teslim ettim. Bu dosyaya konulan videolarda benim sesim bulunmamaktadır. Bu videolar çekildiğinde ben orada değildim. Ancak ihmale karşı olan videolarda benim sesim bulunmaktadır. Telefonumu ve görüntüleri hastane yönetimine bırakmadım, evime üç gün sonra sivil polis geldi. Bu polisleri hastanenin gönderdiğini düşünüyorum\" dedi.

'SAVUNMALARIMI TEKRAR EDERİM'

Duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık Nuriye Koç, \"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, tanık Mine E.'nin dinlenmesi, eksik hususların giderilmesi, tüm sanıklara ilişkin ses ve fotoğrafların teminin ardından dosyaya konu görüntüler ile mukayese yapılarak rapor düzenlenmesi için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi isteyerek duruşmayı 5 Kasım'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol'un 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet' suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hasta Nermin Zeren'in üzerine para koyan Ali Erata'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan 4 şüpheli 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.