Ömer Çelik'ten LGS Sonuçlarına Yönelik İddialara Yanıt

'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ömer Çelik'ten LGS Sonuçlarına Yönelik İddialara Yanıt

LGS sonuçlarının ardından ortaya atılan yalan kampanyalarına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 15:43, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 16:03
Yazdır
Ömer Çelik'ten LGS Sonuçlarına Yönelik İddialara Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına ilişkin ortaya atılan iddialara tepki göstermiştir. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin arasına nifak sokmaya çalışanların bu kötülükleriyle okulları ve çocukları da hedef aldığını belirtmiştir. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından imam hatip okullarına yönelik üretilen yalan kampanyasının ideolojik fanatizmin yeni bir örneği olduğunu vurgulamıştır.

Yanlış Bilgi ve Kampanya

  • "Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir."
  • Yanlış bilgiyi yalan siyasetine çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır.
  • Vesayet zamanlarının kötülük dolu yöntemlerinin bugün de kullanılması, fanatizmin bir "nifak siyaseti" olarak yürürlükte olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin Başarısı

Nifak ve kötülük siyaseti peşinde koşanların, bu ülkenin değeri olan okullarımızı ve çocuklarımızı hedef almasına müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, tüm okullardaki öğrencilerin başarılarının herkesi sevindirmesi gerektiğini ifade etmiştir. LGS'ye giren bütün gençlerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber