Isias Otel Mağdurlarından Başkan Tutdere'ye Destek Ziyareti

Isias Otel mağdurlarından oluşan aileler, 6 Şubat depremlerinde yıkılan otelde yaşamını yitiren rehberlerin anısını yaşatmak ve adalet arayışlarını sürdürmek amacıyla, ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi evinde ziyaret etti. Bu ziyaret, kamu görevlileri davasının ikinci duruşmasının eksik belgeler nedeniyle 6 Kasım tarihine ertelenmesinin ardından gerçekleşti. Rehber Ailelerine Adalet Platformu üyesi aileler, Başkan Tutdere'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek destek mesajlarını paylaştı.

Başkan Tutdere'ye Destek Mesajı

Isias Otel'de yaşamını yitiren Nazım Can Hartlap'ın annesi ve Rehber Ailelerine Adalet Platformu temsilcilerinden Hilal Düzgünce, duruşma sonrasında Başkan Tutdere'ye destek ziyaretinde bulunduklarını belirtti. Düzgünce, Başkan'ın Isias davasıyla en başından beri yakından ilgilendiğini vurgulayarak, aile olarak yanında olduklarını ve her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Duruşmaya Dair Açıklamalar