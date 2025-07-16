Bolu'da iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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