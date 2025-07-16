'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Sağlıksız Kozmetik Ürünlere 93 Milyon Lira Ceza Kesildi
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
YÖK'ten FETÖ Kararı: 41 Yabancı Üniversite Tanınmıyor!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran

Kamu işçileri için toplu sözleşmede hükümetin üçüncü zam teklifi bekleniyor. Yüzde 22 oranı masada! Gelişmeleri kaçırmayın.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 17:32, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 17:33
Yazdır
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinde, Kamu Çerçeve Protokolü çalışmaları kapsamında hükümet tarafının üçüncü teklifi vereceği kaydedildi. Ekonomim'in haberine göre; bu teklifin yüzde 20'nin üzerinde olacağı belirtildi. Hükümet içinde çalışan grubun yüzde 22'lik bir teklif hesapladığı ancak bunun işçi tarafına henüz resmi ya da gayriresmi iletilmediği, yeni bir tur müzakere için de bir çağrı olmadığı öğrenildi.

Grev Kararı ve Beklentiler

Hafta sonunda, işçi kanadından hem HAK-İŞ hem de TÜRK-İŞ başkanları, yasal olarak grev kararı aşamasına gelindiğini belirterek, işveren tarafının makul bir teklif getirmesini beklediklerini açıkladı.

Kamu Toplu Sözleşmesinde Talep ve Teklif Arasındaki Farklar

  • İşçi kanadı, Şubat ayında açıkladığı ve işverene verdiği talebinde, birinci altı ay için yüzde 50 ücret artışı yanında, en düşük ücretin günlük 1800 TL'ye yükseltilmesi ve altı aylık dilimlerde refah payı artışı istedi.
  • Hükümet tarafı ise hem refah payı hem de en düşük ücrete ilişkin görüş dahi sunmadan, birinci altı ay için ilk teklifte yüzde 16, ikinci teklifinde ise yüzde 17 artış önerdi.
  • İşçi kanadı, üçüncü teklife ve masada müzakereye ağırlık veriyor.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber