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Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma

ÜNİPERSEN'in açtığı dava sonucu, Sakarya Üniversitesi'nde sınavsız yapılan şube müdürü atamasının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 19:03, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 19:05
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Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), açılan dava sonucu Sakarya 2'nci İdare Mahkemesi'nin sınavsız atanan şube müdürü işleminin yürütmesini durdurduğunu açıkladı. Sakarya Üniversitesi'nde görev yapan bir personelin yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmadan şube müdürlüğü kadrosuna atandığı iddiası yargıya taşındı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, bir üye tarafından açılan davada mahkeme tarafından yürütmenin durdurulduğu belirtildi.

Davanın Detayları ve Mahkeme Kararı

Dava, üniversitede şef kadrosunda görev yapan bir üyenin; kurumda çalışan başka bir personelin sınavsız şekilde önce enstitü sekreteri, ardından da şube müdürü olarak atanması üzerine açıldı. İlgili personelin görevde yükselme sınavına girmeksizin bu şekilde atanmasının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'ne aykırı olduğu, kurumda aynı kadroya yükselme hakkı bulunan 47 idari personelin haklarının ihlal edildiği vurgulandı.

  • Mahkemeye yapılan başvuruda, bu tür atamaların kanuna karşı hile niteliği taşıdığı belirtildi.
  • Yönetmelikte açıkça yer alan sınav şartının hiçe sayıldığı ifade edildi.
  • Söz konusu şube müdürü kadrosunun uzmanlık gerektiren bir kadro olduğu vurgulandı.
  • Şube müdürü kadrosunun yalnızca yazılı ve sözlü sınavla görevde yükselme sonucu kazanılabileceği belirtildi.
  • Ataması yapılan personelin bu sınavlara girmediği ve sınav duyurusu yapılmadığı açıklandı.
  • İlgili kişinin daha önce görev yaptığı enstitü sekreterliği kadrosunun yönetmelikte yer almadığı ve şube müdürlüğüyle hiyerarşik olarak aynı ya da üst düzeyde bir görev olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.
  • Sınavsız yapılan atamanın mevzuatın sistematiği, amacı ve kariyer-liyakat ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Mahkemenin Gerekçesi ve Sonuç

Mahkeme ayrıca daha önce yapılan benzer atamaların Sayıştay denetim raporlarında da eleştirildiğini, bu uygulamanın idari sistemde hukuki güvenliği zedelediğini belirtti. Kararın gerekçesinde, işlemin hukuka açıkça aykırı olduğu ve bu şekilde yapılan bir atamanın üniversitede görevde yükselme hakkı olan diğer personel açısından telafisi güç veya imkansız zararlara neden olacağı ifade edildi. Bu nedenle kararın nihai sonucunu beklemeye gerek kalmadan dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildi.

Bu karar yalnızca Sakarya Üniversitesi için değil, benzer uygulamalara zemin oluşturan tüm üniversiteler açısından emsal niteliğindedir. Kariyer hakkı sınavsız şekilde gasp edilen her üyemizin yanındayız. Hiçbir atamanın keyfi biçimde yapılmasına, liyakat ilkesinin çiğnenmesine izin vermeyeceğiz.


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