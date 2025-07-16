İzmir'de Belediye Yolsuzluğu: 56 Kişi Hakkında Dava Açıldı

İzmir'de gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu kapsamında, tutuklanan İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da yargılandığı iki ayrı olayla ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı ve iki ayrı dosyada da kamu davası açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki ayrı iddianame düzenlendi. Birinci soruşturma kapsamında, 2023 yılında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" ve 2024 yılında "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adıyla yapılan ihalelerde "edimin ifasına fesat karıştırmak" iddiası öne sürüldü.

Birinci Soruşturma Detayları

Soruşturma sonucunda, aralarında İZBETON A.Ş. eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın da bulunduğu 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında 16 Temmuz 2025 tarihinde iddianame düzenlenerek kamu davası açıldı.

İkinci Soruşturma ve İddianameler

İkinci soruşturma, İzmir genelindeki "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik ihaleleri kapsadı.

Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturmada, yine Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında aynı tarihte iddianame hazırlandı.

Kamu Zararı ve Mahkemeye Sunulan İddianameler

İddianamelerde, şüphelilerin kamu ihalelerine fesat karıştırarak kamuyu zarara uğrattıkları belirtildi ve hazırlanan iddianameler ilgili ceza mahkemelerine sunuldu.



